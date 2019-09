Zondag, 1 September 2019

SC Heerenveen meldt zich in extremis bij NEC

Emil Bergström gaat FC Utrecht zo goed als zeker op huurbasis verlaten. De verdediger wil dat de directie meewerkt aan een tijdelijke transfer en het buitenland lijkt zijn bestemming. (Voetbal International)

Real Madrid gaat ervan uit dat Arsenal over een jaar bereid zal zijn om Dani Ceballos over te nemen. Een delegatie van de Spaanse club zal vandaag zijn verrichtingen tegen Tottenham Hotspur bekijken. (The Sun)

NEC dreigt Ole Romeny kwijt te raken aan sc Heerenveen. De Friezen hebben zich gemeld bij de Keuken Kampioen Divisie-club voor de jonge aanvaller. (de Gelderlander)

De overgang van Strahinja Pavlovic naar Lazio is afgeketst. Het is onduidelijk of de transfer van de verdediger niet doorgaat omdat Partizan Belgrado te veel geld vroeg of hij niet door een medische keuring is gekomen. (Sky Italia)

Atalanta en Sevilla praten over een transfer van Simon Kjaer. De verdediger is bij de Italianen in beeld omdat Martin Skrtel al na drie weken bij de club uit Bergamo wil vertrekken. (Corriere dello Sport)