Ihattaren krijgt advies bij FOX Sports: ‘Bij Oranje wilden ze ook Asensio erbij’

Mohamed Ihattaren staat voor de keuze tussen Nederland en Marokko. Om in alle rust na te denken over de keuze heeft de zeventienjarige buitenspeler van PSV een uitnodiging van Jong Oranje naast zich neergelegd. Nordin Amrabat adviseert Ihattaren bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports om in ieder geval zo snel mogelijk een keuze te maken.

“Het enige wat ik hem zou adviseren, is om niet te lang te wachten. Dan ben je er vanaf. Wanneer hij de keuze maakt, is alle media klaar. Nu wordt hem in elk interview gevraagd of hij de keuze al heeft gemaakt. Hij is zeventien jaar, je moet die jongen gewoon met rust laten”, zegt de Marokkaans international. Hij krijgt bijval van Hans Kraay junior. “Je moet die jongen niks meer vragen, je zet hem daarmee alleen maar onder druk.”

“Hij is natuurlijk welkom. Ik ben 32, dus hij kan mijn rol overnemen binnen twee jaar. Kan ik hem een beetje inwerken”, gaat Amrabat met een knipoog verder. Hij is bijzonder positief over Ihattaren. “Hij is een hele goede speler, technisch perfect, tweebenig. Groot, sterk en heeft loopvermogen. Als hij met beide beentjes op de grond blijft, kan hij de wereldtop halen. Veel spelers hebben geen keuze, die zeggen heel stoer: ‘Ik kies voor Nederland of Marokko’. Maar dan hebben ze maar één keuze. In zijn situatie heeft hij twee opties en daar moet hij heel goed over nadenken.”

Amrabat denkt dat in de komende jaren steeds meer spelers voor een interlandcarrière bij Marokko zullen kiezen. “De organisatie is top, je wordt opgehaald en zit in goede hotels. Je voelt je daar happy, het is leuk om er naartoe te gaan. De laatste jaren is de sfeer verbeterd, we zijn een hechte groep. Het liefst heb ik hem erbij bij Marokko, maar het is zijn keuze. Ik laat hem daar vrij in. Hoe sterker Marokko is, is hoe beter. Bij Oranje wilden ze ook Marco Asensio erbij hebben.”