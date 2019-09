Ziyech mikt op ‘specifieke clubs’: ‘Dat kan hij toch bij Bayern of Atlético?'

Hakim Ziyech werd eerder deze zomer in verband gebracht met een vertrek bij Ajax. De Marokkaans international besloot uiteindelijk te kiezen voor een langer verblijf in Amsterdam en verlengde zijn contract tot medio 2022. Nordin Amrabat vertelt zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports dat Ziyech een hele duidelijke wens heeft als het aankomt op een volgende club.

“Hij mikt op de top tien van de wereld”, stelt Amrabat. Hij had wel verwacht dat Ziyech deze zomer bij Ajax zou blijven. “Hij had al tegen ons gezegd dat er een specifieke club is waar hij naartoe wil en dat hij anders lekker bij Ajax zou blijven. Vorig jaar hebben ze een topseizoen gedraaid, hij is heel happy met de spelers en de trainers. Ik las dat hij problemen had met Erik ten Hag, maar naar mijn weten hebben ze een goede relatie. Anders blijf je niet. Hij kon naar Sevilla. Als je niet goed bent met de trainer, ga je naar Sevilla. Een prachtige club, in een prachtige competitie en een prachtige stad.”

Een jaar geleden was AS Roma in de markt voor Ziyech, maar de Romeinen lieten op gegeven moment niks meer van zich horen. “Ze hadden een akkoord met AS Roma. Ze moesten er alleen nog uitkomen met Ajax, ik weet niet wat er daar gebeurd is. Er was in eerste instantie wel contact met Ajax, maar uiteindelijk hebben ze Javier Pastore gepakt. Misschien dat hij goedkoper was”, zegt de aanvaller van Al-Nassr, die met Ziyech samenspeelt bij de nationale ploeg van Marokko. Hij zoekt naar verklaringen waarom de middenvelder annex vleugelaanvaller van Ajax nog niet is opgepikt door de Europese topclubs.

“Ik weet dat de Eredivisie in het buitenland wordt gezien als een veredelde jeugdcompetitie. Maar hij heeft het geweldig gedaan in de Champions League en heeft Ajax op sleeptouw genomen tegen Real Madrid en Tottenham Hotspur. Waarom ze hem niet nemen, tja”, aldus Amrabat. Hans Kraay junior stelt dat Ziyech makkelijk zou meekunnen in de Europese top. “Op de plek waar hij bij Ajax speelt, in een vrije rol aan de linkerkant, kan hij bij Atlético Madrid of Bayern München toch ook mee? Eerlijker komt je ze bijna niet tegen, hij zegt tegen iedereen wat hij ervan denkt. Hij vergeet niks, als mensen hem niet correct behandelen.”

“Met nog betere spelers gaat zijn rendement ook alleen maar omhoog. Als hij een pass geeft op Robert Lewandowski, is het sneller een goal”, voegt Amrabat toe. Hij zag Ziyech de afgelopen jaren als speler veranderen. “Twee jaar geleden hadden we het over het omschakelen. Als je ziet hoe hij nu tekeer gaat... In principe heb je alleen Messi, Ronaldo en Neymar die niet omschakelen, verder moet iedereen omschakelen. Ik vind hem beter op tien, daar heeft hij meer verantwoordelijkheid en is hij zakelijker. Hij weet dat er meer risico ontstaat als hij daar de bal verliest.”