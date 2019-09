PSV haalt versterking op huurbasis weg bij Club Brugge: ‘Een grote club’

PSV heeft Cyril Ngonge op huurbasis overgenomen van Club Brugge, zo maken de Eindhovenaren via de officiële kanalen bekend. De negentienjarige aanvaller was afgelopen week op proef op De Herdgang en heeft een goede indruk achtergelaten. Ngonge is door PSV binnengehaald voor het beloftenteam.

Het was al bekend dat PSV graag nog een aanvaller aan de selectie van het beloftenteam wilde toevoegen. De naam van Ngonge zong rond en de Eindhovenaren hebben de jonge aanvaller nu weten binnen te halen. “PSV is een grote club, met een mooi stadion en mooie fans”, reageert Ngonge tegenover PSV TV. De vleugelaanvaller doorliep de jeugdopleiding van Club Brugge en stond te boek als groot talent.

Op zeventienjarige leeftijd maakte hij zijn debuut in het eerste elftal van de Belgische topclub. Uiteindelijk kwam Ngonge tot vijf wedstrijden in de hoofdmacht van Club Brugge. Een definitieve doorbraak bleef uit, waardoor de aanvaller nu de kans krijgt om zich bij Jong PSV in de kijker te spelen. Volgens het Eindhovens Dagblad heeft PSV in de huurovereenkomst met Club Brugge een optie tot koop opgenomen.