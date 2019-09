‘In die tijd twijfelden sommigen of hij wel het eerste van PSV kon halen’

Voor PSV staat zondagavond de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk op het programma. Het vormt voor Jeroen Zoet een bijzondere ontmoeting, daar hij op huurbasis in het Mandemakers Stadion heeft gespeeld. Ruud Brood, destijds trainer van RKC, vertelt in gesprek met de NOS hoe de jaren in Waalwijk Zoet hebben gevormd.

“Hij had al een goede basis, maar moest rijpen in de Eredivisie. In korte tijd laten zien van een jonge doelman een volwassen keeper te kunnen worden”, zegt Brood, tegenwoordig in dienst van NAC Breda. Hij noemt Zoet ‘bloedfanatiek, een jonge hond die alles opsnoof’ en stelt dat hij met toenmalig keeperstrainer Ed de Goeij op detailniveau aan technische en tactische vaardigheden kon werken. Brood stelt dat Zoet zich bij RKC voornamelijk in fysiek opzicht heeft ontwikkeld.

“De technische accenten bezat hij al en zijn toen uitgebouwd. Dat komt omdat hij altijd alles van zichzelf eiste. In die tijd twijfelden sommigen of hij wel het eerste van PSV kon halen. Ik heb daar nooit over getwijfeld”, stelt de oefenmeester. Later kwam hij Zoet andermaal tegen, toen hij bij PSV als assistent-trainer aan de slag ging. “Dat was leuk. We waren allebei verder. Ik had wat clubs gehad en Jeroen had zich ontwikkeld in de top, maar aan zijn benaderbaarheid was niets veranderd.”

Zoet werd de voorbije jaren meer dan eens in verband gebracht met een vertrek bij PSV, maar tot dusver bleef hij in Eindhoven. Zijn contract loopt nog tot medio 2021. “Er is heus wel interesse geweest, maar Jeroen maakt zijn eigen keuzes en gaat niet over één nacht ijs. Hij heeft ambitie en gaat niet ergens als tweede keeper bij een club zitten, ook niet als hij daar meer kan verdienen. Je hoort soms dat Jeroen internationaal 'te vlak' is, maar hij heeft er echt de kwaliteiten voor. Dat heeft hij zeker laten zien.”