‘Mankementen’ in beleid Marc Overmars: ‘Voor veel geld gekomen en weer weg’

Marc Overmars is sinds 2013 verantwoordelijk voor het technisch beleid van Ajax. Het gedegen transferbeleid van de voormalig Oranje-international is een van de pijlers van het succes van de Amsterdamse club, waar niet meer met een salarisplafond wordt gewerkt. Belangrijke voetballers werden met een fikse salarisverhoging langer op de loonlijst gezet.

“Als je zo'n mooi seizoen in de Champions League hebt meegemaakt, dan wil je daar blijven. En daar moet je geld voor uittrekken. Dat hebben ze dus goed gedaan”, vertelt sportjournalist Dick Sintenie, die Ajax voor Het Parool op de voet volgt, aan de NOS. De afgelopen transferperiode kwam er ruim tweehonderd miljoen euro binnen bij Ajax, terwijl Overmars ruim 57 miljoen euro investeerde in nieuwe spelers. “Doordat er zulke grote bedragen zijn binnengekomen, valt een miskoop van acht miljoen euro minder op”, doelt Sintenie onder anderen op Lisandro Magallán en Hassane Bandé.

Daar krijgt Overmars echter weinig kritiek op. “De prestaties zijn ook zo geweldig geweest. Dat straalt op iedereen af, ook op Overmars. Terecht ook, want dat heeft-ie toch mooi voor elkaar gekregen”, legt Sintenie uit. “Als technische baas van de club moet je er wel voor zorgen dat er een bepaalde continuïteit in blijft zitten. Dat heeft-ie geprobeerd, met het binnenboord houden van de grote spelers. Dat vind ik heel knap, al zie je ook wel bepaalde mankementen in het beleid."

Sintenie doelt niet alleen op Magallán maar ook op Perr Schuurs. “Die twee zijn gehaald voor de opvolging van De Ligt. Eigenlijk hebben ze daar Edson Álvarez ook nog eens voor bijgehaald. Die is gescout als centrale verdediger. Dat zijn er dus drie, waar heel veel geld voor is betaald.” Hij wijst erop dat Joël Veltman afgelopen woensdag tegen APOEL Nicosia op die positie stond. De verdediger mocht enkele maanden geleden nog vertrekken, maar ondertekende donderdag een nieuw contract.

“De rechtsbackpositie is hetzelfde verhaal. Luis Orejuela is gekomen. Alweer weg. Rasmus Kristensen is gekomen voor veel geld. Alweer weg. En eigenlijk moet Veltman daar ook staan. Dus de man die eigenlijk weg mocht, is op twee posities min of meer onmisbaar.” Overmars kan echter leunen op resultaten en prijzen. “Hij heeft het gelijk aan zijn zijde gekregen”, stelt Edwin Mulder, voormalig voorzitter van Go Ahead Eagles. Hij werkte in Deventer bijna vijf jaar samen met Overmars. “Het gaat sportief en financieel goed, dus ze laten Marc zijn gang gaan. Iedereen heeft weleens een miskoop. Dat zijn slechts statistieken. Als je ergens in investeert en je kan het betalen, is het niet erg. Zijn transferbalans is heel erg positief uitgevallen.”