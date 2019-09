Marcel Keizer in onzekerheid door Real Madrid: ‘We moeten afwachten'

Er wachten nog twee onzekere dagen voor Marcel Keizer. De trainer van Sporting Portugal dreigt sterspeler Bruno Fernandes voor de transferdeadline nog kwijt te raken, daar Real Madrid hem nadrukkelijk in het vizier zou hebben. Keizer beaamt na afloop van de met 2-3 verloren thuiswedstrijd tegen Rio Ave dat er nog het een en ander kan gebeuren in de komende dagen.

“We zullen tot maandag moeten afwachten. Ik hoop dat hij blijft. Er kunnen nog heel veel dingen gebeuren. We zitten niet in een positie waarin we in staat zijn om te beslissen”, zo tekenen verschillende Portugese media op uit de mond van Keizer, die in de groepsfase van de Europa League met Sporting tegenover PSV staat. Eerder deze zomer werd de naam van Fernandes al eens gelinkt aan Real Madrid, maar de Koninklijke zou nu concreet zijn geworden voor de Portugese middenvelder. De Spaanse topclub heeft naar verluidt al rond de tafel gezeten met Sporting.

Volgens Goal heeft Real Madrid in die gesprekken te horen gekregen dat er tachtig miljoen euro op tafel moet komen voor Fernandes. Dat de Koninklijke de pijlen gericht heeft op de Portugees, heeft alles te maken met het uitblijven van een overeenkomst met Manchester United over Paul Pogba. The Red Devils zijn alleen bereid om voor een astronomisch bedrag afscheid te nemen van de Franse middenvelder, waardoor Real Madrid besloten heeft om een alternatief te zoeken. Naast Fernandes, werden ook Christian Eriksen en Donny van de Beek genoemd als alternatief voor Pogba.

Fernandes heeft bij Sporting een afkoopclausule van honderd miljoen in zijn tot 2023 lopende contract. Os Leões zijn niet van plan om de middenvelder voor minder dan zeventig miljoen te laten gaan, waardoor een transfer naar Tottenham Hotspur eerder deze zomer in het water viel. “Zoals jullie allemaal weten, heeft Tottenham heeft veel aanbiedingen uitgebracht. Alles was goed voor mij, of was goed voor mij geweest. Ik heb nooit veel gevraagd, mijn zaakwaarnemer doet mijn financiën”, zegt Fernandes in gesprek met GQ. Ook Manchester United zou voor hem in de markt zijn geweest.

“Het was, en is, mijn doel om in Engeland te spelen. Sporting weet dat, iedereen weet dat en de voorwaarden waren goed om dat voor elkaar te krijgen. Maar Sporting vond dat er niet genoeg geboden werd en dat heb ik te respecteren. Iedere speler moet gemotiveerd zijn om bij een club als Sporting te blijven. Mijn droom om in Engeland te spelen staat dat ook niet in de weg. Sporting heeft de beslissing genomen om me niet te verkopen en ik vind het een eer dat ze me niet zomaar willen verkopen, omdat ze denken dat ik meer waard ben”, stelt de middenvelder. Fernandes speelde zaterdagavond negentig minuten mee bij Sporting en was trefzeker in het verloren duel met Rio Ave.