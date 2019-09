Manchester United wil in januari deal met PSG

Jean-Kévin Augustin gaat spoedig verkassen naar AS Monaco. De aanvaller, die ook in de belangstelling stond van OGC Nice, gaat RB Leipzig mogelijk via een huurdeal met optie tot koop verlaten. (L'Équipe)

Dominik Livakovic van Dinamo Zagreb is in beeld als opvolger van de Spanjaard, die in het bezit is van een aflopend contract.