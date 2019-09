Juventus verdedigt wisselvallig debuut Matthijs de Ligt: ‘Hij zal snel leren’

Matthijs de Ligt debuteerde zaterdagavond voor Juventus met een overwinning (4-3) in de topper tegen Napoli, maar de Italiaanse media waren niet mals voor de Nederlander. De Ligt was bij alle tegendoelpunten ‘op de plaats delict’, zo klonk het eensluidend. Giovanni Martuscielli, die nog steeds de van een longontsteking herstellende Maurizio Sarri vervangt, was na afloop mild voor de Oranje-international.

“De Ligt loopt nog steeds een klein beetje achter op het gebied van hoe de verdediging van Juventus in elkaar steekt en hoe deze beweegt”, legde de assistent-trainer van Juventus uit na afloop. “Hij zit pas net in een moeilijke competitie, de Serie A, en ook nog eens bij een compleet ander team met een andere speeltijl. Maar hij heeft veel kwaliteit, hij is zeer intelligent en hij zal snel leren. Hij had ook een goed eerste uur, dus hij komt er wel.”

“We hadden gehoopt dat hij meer tijd zou krijgen om zich aan te passen, maar helaas raakte Giorgio Chiellini geblesseerd en moesten we onze plannen veranderen”, erkende de rechterhand van Sarri. La Gazzetta dello Sport riep de vervanger van Chiellini uit tot 'flop' van de wedstrijd, maar denkt wel dat De Ligt zich gaat herpakken. De krant somt de manieren waarop De Ligt de mist inging een voor een op. “Bij de 3-1 keek hij voor zich uit, waarna Kostas Manolas hem voorbijstak en raak kopte. Bij het doelpunt van Hirving Lozano, toen Piotr Zielinski op links opkwam, schatte De Ligt de situatie verkeerd in.”

“Hij liet Lozano alleen en die maakte er weer een wedstrijd van. Het doelpunt van Giovanni Di Lorenzo: opnieuw een standaardsituatie en opnieuw gaat iemand voorbij aan De Ligt. Er komt waarschijnlijk een dag waarop we deze avond ons zullen herinneren als een kantelpunt, als een van de weinige slechte avonden van een fenomeen." Van Calciomercato kreeg de van Ajax overgekomen stopper een 5,5. Het Italiaanse Goal gaf De Ligt een 4,5 geeft voor zijn optreden. Bij alle media krijgt De Ligt het laagste cijfer van alle spelers van Juventus.