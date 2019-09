L’Équipe: Neymar geeft op en heeft goed nieuws voor Paris Saint-Germain

De terugkeer van Neymar naar Barcelona is in ieder geval deze zomer van de baan, zo verzekeren L’Équipe en media in Spanje. De aanvaller zou Paris Saint-Germain hebben laten weten dat hij in ieder geval het seizoen in het Parc des Princes afmaakt en derhalve afziet van een transfer. De Braziliaan zou zaterdagavond aan zijn betrokkenen hebben laten weten dat de pogingen om alsnog een transfer te bewerkstelligen gestaakt moesten worden.

De Franse sportkrant schrijft dat Neymar zaterdag tot de conclusie kwam dat de gesprekken tussen Barcelona en PSG onmogelijk voor maandagnacht tot een goed einde zouden worden gebracht. Volgens de laatste berichten uit Frankrijk was het laatste voorstel van Barcelona een bedrag van 130 miljoen euro, plus Ivan Rakitic én Jean-Clair Todibo op definitieve basis én Ousmane Dembélé op huurbasis. Vrijwel alle betrokken partijen op Barcelona na zagen echter geen heil in het idee van de Catalanen en PSG wilde sowieso minimaal 150 miljoen euro toucheren plus een of meerdere spelers als wisselgeld.

De vermeende financiële handreiking van Neymar zelf om het verschil te overbruggen, à twintig miljoen euro, kon PSG niet overtuigen. Alleen Rakitic, die in de eerste drie competitieduels van Barcelona geen basisplaats had, stond positief tegenover een transfer naar Parijs, maar alleen als hij een contract voor vier seizoenen kreeg aangeboden. PSG wilde hooguit twee jaar bieden, met een eenzijdige optie voor een derde seizoen. Todibo weifelde over een terugkeer naar Frankrijk en Dembélé had helemaal geen zin in een transfer, waardoor de kansen van Barcelona op een hereniging met Neymar slonken.

Het feit dat de transfermarkt in de nacht van maandag op dinsdag zijn deuren sluit, heeft ervoor gezorgd dat Neymar naar verluidt de knoop heeft doorgehakt. Hij heeft de directie van PSG daags voor zijn vertrek naar Verenigde Staten in verband met interlandverplichtingen met Brazilië laten weten dat hij in Parijs blijft, zo verzekert L’Équipe. De sportkrant schrijft dat PSG de interlandperiode gaat benutten om een goed plan te bedenken inzake de rentree van Neymar in het tenue van PSG, daar zijn imago een flinke deuk heeft opgelopen. De fans waren niet te spreken over de vertrekwens van de vedette.

In de eerdere thuisduels van PSG met Olympique Nimes en Toulouse waren kritische spandoeken en spreekkoren richting Neymar te horen. De PR-afdeling van de Ligue 1-club zal dan ook een krachttoer moeten leveren om de Braziliaan positief uit de transfersoap van de voorbije weken te laten komen. Na de interlandperiode wacht op 14 september een thuisduel met RC Strasbourg. Vier dagen later wacht het eerste Champions League-duel, eveneens in eigen huis en tegen Real Madrid.