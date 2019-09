Arjen Robben zwemt in Groningen; Danny Makkelie duikt op in Saoedi-Arabië

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Arjen Robben deed zaterdag mee aan de Groningen Swim Challenge, waarmee geld wordt ingezameld voor het UMCG Kanker Researchfonds. De onlangs gestopte voetballer leende zwemmateriaal bij voormalig olympisch kampioene Ranomi Kromowidjojo.





Danny Makkelie werd door de voetbalbond van Saoedi-Arabië uitgenodigd om als VAR te fungeren. De Nederlandse scheidsrechter deed dat bij de wedstrijd tussen Al-Fateh en Al-Nassr (0-1).





Nicolás Tagliafico vierde zaterdag zijn 27ste verjaardag. Zijn vriendin Caro Calvagni feliciteert de linksback van Ajax.





Mathieu Flamini ging vissen op de Theems in London. Zondag is de clubloze middenvelder aanwezig bij de North London derby tussen zijn oude club Arsenal en Tottenham Hotspur.





Edinson Cavani werkt hard aan zijn herstel. De aanvaller van Paris Saint-Germain liep vorige week een heupblessure op tegen Toulouse (4-0 winst) en miste daardoor vrijdag de wedstrijd tegen FC Metz (0-2 zege).





Filipe Luís wenst zijn kindje welterusten, dat daar niet echt van gediend lijkt. De ex-linksback van Atlético Madrid keerde deze zomer terug naar Brazilië om bij Flamengo te gaan spelen.





Mitchell Dijks was vrijdag na de wedstrijd tegen Spal (1-0 winst) uitzinnig van vreugde. De linksback van Bologna viert een feestje met ploeggenoot Soriano Roberto, die in de allerlaatste minuut de winnende treffer maakte.