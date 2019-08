La Gazzetta dello Sport: Matthijs de Ligt was de flop van de wedstrijd

Matthijs de Ligt beleefde zaterdagavond een bijzonder zwak debuut bij Juventus, tijdens de spectaculaire 4-3 overwinning op Napoli. Alle doelpunten van de bezoekers vielen De Ligt geheel of gedeeltelijk aan te rekenen, zo concluderen de Italiaanse media. Het toonaangevende La Gazzetta dello Sport roept de vervanger van Giorgio Chiellini uit tot 'flop' van de wedstrijd, maar denkt wel dat De Ligt zich gaat herpakken.

De krant somt de manieren waarop De Ligt de mist inging een voor een op. "De Ligt bevond zich bij alle doelpunten van Napoli op het plaats delict. Bij de 3-1 keek hij voor zich uit, waarna Kostas Manolas hem voorbij stak en raak kopte. Bij het doelpunt van Hirving Lozano, toen Piotr Zielinski op links opkwam, schatte De Ligt de situatie verkeerd in. Hij liet Lozano alleen en die maakte er weer een wedstrijd van. Het doelpunt van Giovanni Di Lorenzo: opnieuw een standaardsituatie en opnieuw gaat iemand voorbij aan De Ligt."

"Er komt waarschijnlijk een dag waarop we deze avond ons zullen herinneren als een kantelpunt, als een van de weinige slechte avonden van een fenomeen. Maar toch, voor negentig minuten lang, was dit het verhaal van een miljoenenaankoop die faalde in zijn eerste thuiswedstrijden, terwijl Chiellini op krukken toekeek", concludeert de sportkrant, dat geen cijfer uitdeelt. Andere Italiaanse media doen dat wel. Van Calciomercato krijgt de van Ajax overgekomen stopper een 5,5.

"Zijn uitstekende debuut duurde een uur", luidt de veelzeggende conclusie. Het Italiaanse Goal stelt dat De Ligt lange tijd 'bleef drijven'. "Maar daarna ging het helemaal mis. Een rampzalige avond", aldus de voetbalwebsite, die De Ligt een 4,5 geeft voor zijn optreden. TuttoJuve vult aan: "Hij begon goed, maar stortte ineen in de tweede helft. Hij was direct of indirect verantwoordelijk voor alle doelpunten van Napoli. Een begin om snel te vergeten, maar hij zal groeien. Net als heel Juventus", voorspelt de fanwebsite. Het platform geeft De Ligt een vijf. Bij alle media krijgt De Ligt het laagste cijfer van alle spelers van Juventus.