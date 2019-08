Vitesse doet Mukhtar Ali van de hand: ‘Tijd voor een nieuw avontuur’

De wegen van Mukhtar Ali en Vitesse scheiden per direct, zo meldt de Arnhemse club zaterdagavond laat. De 21-jarige middenvelder vertrekt naar Al-Nassr uit Saudi-Arabië.

Ali kwam in de winterstop van seizoen 2016/17 op huurbasis over van Chelsea, waar hij grotendeels de jeugdopleiding doorliep. Vervolgens tekende Ali een meerjarig contract in Arnhem. De voormalig Engels jeugdinternational, die tegenwoordig uitkomt voor het nationale elftal van Saudi-Arabië, maakte in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen het duizendste thuisdoelpunt van Vitesse in de Eredivisie.

Dat was tevens zijn enige doelpunt in het tenue van Vitesse. Hij kwam niet verder dan achttien duels in het eerste. “Ik wil iedereen bij Vitesse bedanken. Ik heb genoten van mijn tijd in Arnhem. Natuurlijk had ik gehoopt op meer speelminuten, maar zo gaat het nou eenmaal soms in het voetbal. Arnhem blijf ik herinneren als een prachtige en prettige stad, maar nu is het tijd voor een nieuw avontuur.”