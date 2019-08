Chelsea zwaait overbodige Tiemoué Bakayoko opnieuw uit

Tiemoué Bakayoko is speler van AS Monaco. Chelsea en de Monegasken melden zaterdagavond via de officiële kanalen dat de middenvelder op huurbasis de overstap maakt. Bij Chelsea was de middenvelder overbodig geworden, waardoor een transfer in de lucht hing. Bakayoko was eerder van 2014 tot 2017 al actief voor AS Monaco.

Bakayoko werd vorig seizoen uitgeleend aan AC Milan, maar ook in Milaan bleek de middenvelder geen onverdeeld succes. Onder manager Frank Lampard hoefde de eenmalig Frans international ook niet te rekenen op veel speelminuten, waardoor een overgang voor alle partijen het beste leek. AS Monaco was meteen happig op een hereniging en heeft nu dus beet.

Naar verluidt is er een optie tot koop van 42 miljoen euro afgesproken bij de huurdeal. Bakayoko wordt bij AS Monaco herenigd met Cesc Fàbregas, met wie hij werkte bij Chelsea, en Leonardo Jardim. De trainer was ook al de oefenmeester van Bakayoko bij het eerste verblijf van de 25-jarige middenvelder in het prinsdom.