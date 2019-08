Besiktas lijdt in eigen huis duur puntverlies in Turkse titelrace

Besiktas heeft zaterdagavond punterverlies geleden in de Süper Lig. De Turkse topclub speelde in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Rizespor, de huidige nummer twee van Turkije. De ploeg van trainer Abdullah Avci is door de remise in de middenmoot terug te vinden. Tegelijkertijd speelden Goztepe en Denizlispor doelpuntloos gelijk.

Besiktas verloor in de eerste speelronde met 3-0 van Sivasspor, terwijl een week later met dezelfde cijfers Goztepe werd verslagen. Besiktas, met Jeremain Lens en Oguzhan Özyakup zaterdagavond in de basis, moest in de eerste helft een tegentreffer slikken. Ogulcan Caglayan was verantwoordelijk voor de 0-1 van Rizespor.

In de tweede helft kwam Besiktas langszij via Domagoj Vida. De verdediger was vlak na de onderbreking mee bij een aanval en wist een voorzet vanaf links op waarde te schatten: 1-1. Besiktas had daarna ook nog kansen op de overwinning, maar mocht van geluk spreken dat Rizespor in de absolute slotfase er niet vandoor ging met drie punten.