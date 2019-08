Sporting Portugal en Marcel Keizer lijden duur thuisverlies in extremis

Sporting Portugal heeft zaterdagavond de eerste nederlaag in de Liga NOS geleden. De ploeg van trainer Marcel Keizer moest voor eigen publiek zijn meerdere erkennen in Rio Ave, ook al keken de bezoekers in de 85e minuut nog tegen een 2-1 achterstand aan: 2-3. Sporting, opponent van PSV in Europa, heeft zeven punten uit vier duels; drie minder dan de verrassende koploper Famalicao. Benfica en FC Porto hebben zes punten én een duel minder gespeeld.

Sporting kwam na zes minuten spelen op achterstand, na een onbeholpen overtreding van Sebastián Coates op Mehdi Taremi. Filipe Augusto stuurde Renan Ribeiro vanaf elf meter de verkeerde kant op: 0-1. Bruno Fernandes knalde Sporting in de twintigste minuut op gelijke hoogte toen Rio Ave een aanval over links niet goed verwerkte en de bal pardoes voor de voeten van de spelmaker kwam: 1-1.

De ploeg van Keizer kwam zeven minuten na rust op 2-1 en weer zag de defensie van Rio Ave er niet goed uit. Een voorzet vanaf rechts viel uiteindelijk voor de voeten van Luiz Phellype, die van dichtbij raak schoot. Sporting gaf het duel in de slotminuten echter volledig uit handen. Ronan Jerônimo verzorgde vanaf elf meter de 2-2 en ook de 2-3 in de extra tijd was een strafschop, die voor rekening van Filipe Augusto kwam. Taremi was weer onderuitgehaald door Coates, die zodoende zijn tweede gele kaart van het duel kreeg.



Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Famalicão 4 3 1 0 4 10 2 Boavista 4 2 2 0 2 8 3 Sporting Portugal 4 2 1 1 2 7 4 Moreirense 4 2 1 1 2 7 5 FC Porto 3 2 0 1 5 6 6 Benfica 3 2 0 1 5 6 7 Rio Ave 3 2 0 1 4 6 8 Sporting Braga 3 1 1 1 1 4 9 Tondela 3 1 1 1 0 4 10 Santa Clara 3 1 1 1 -1 4 11 Marítimo 4 1 1 2 -2 4 12 Gil Vicente 3 1 1 1 -2 4 13 Portimonense 4 1 1 2 -2 4 14 Desportivo Aves 4 1 0 3 -4 3 15 Vitória Guimarães 2 0 2 0 0 2 16 Belenenses 4 0 2 2 0 2 17 Vitória Setúbal 3 0 2 1 0 2 18 Paços Ferreira 4 0 1 3 -7 1