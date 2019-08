Radamel Falcao gaat AS Monaco verlaten voor lucratief avontuur

Radamel Falcao wordt waarschijnlijk speler van Galatasaray. De Turkse topclub meldt zaterdagavond via de officiële kanalen dat men momenteel onderhandelt met AS Monaco, waar de Colombiaan nog tot de zomer van 2020 vastligt. De 88-voudig kan in Istanbul naar verluidt een contract tot medio 2022 tekenen, waarbij hij miljoenen euro's per jaar zal opstrijken.

De naderende overstap van AS Monaco naar Galatasaray komt niet als een verrassing, daar diverse Franse en Turkse media de veteraan al weken hadden gelinkt aan de transfer naar Cim Bom. In de afgelopen dagen zou de overstap in een stroomversnelling zijn geraakt. Onlangs vloog Falcao al naar Turkije om de overgang af te ronden.

Falcao staat sinds medio 2013 onder contract bij de Monegasken, die de spits voor circa 43 miljoen euro overnamen van Atlético Madrid. Sindsdien kwam de 88-voudig international ook op huurbasis uit voor Manchester United en Chelsea. Voor AS Monaco kwam de routinier tot op heden tot 140 wedstrijden, met 83 doelpunten en 14 assists als resultaat.