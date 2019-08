‘Als het lukt, zal hij over enkele uren speler van Feyenoord zijn’

San Lorenzo houdt ernstig rekening met het vertrek van Marcos Senesi naar Feyenoord. De Eredivisionist hoopt zich voor de sluiting van de transfermarkt te versterken met de verdediger, die mogelijk dit weekend nog op het vliegtuig stapt naar Nederland. Vicevoorzitter Marcelo Tinelli van San Lorenzo beaamt dat het competitieduel met Unión de Santa Fe, dat zaterdag begon om 20.30 uur Nederlandse tijd, mogelijk het afscheidsduel is van Senesi.

De 22-jarige mandekker heeft een basisplaats gekregen; vlak voor de wedstrijd vertelt Tinelli dat het 'mogelijk de laatste wedstrijd' is van Senesi voor San Lorenzo. “We hebben een bod van Feyenoord binnen. We hebben ook serieuze biedingen van andere clubs ontvangen, dus we zijn nog in afwachting. En anders is de mogelijkheid er om zijn contract te verlengen." Tinelli noemt Senesi een speler 'van wie iedereen weg is' en beseft dat het moeilijk wordt om hem binnenboord te houden..

"We zouden graag zien dat hij langer blijft, maar San Lorenzo heeft ook bepaalde behoefte", geeft de bestuurder van San Lorenzo toe. "We zijn nu in onderhandeling met Feyenoord over de percentages en over de manier van betaling. Als we tot een akkoord met Feyenoord komen, zal hij over enkele uren speler van Feyenoord zijn. En anders blijft hij. De intentie is dan, van beide kanten, om een nieuw contract te ondertekenen.”

Senesi is niet de enige Argentijn die Feyenoord in het vizier heeft: de club heeft ook belangstelling voor aanvaller Álvaro Barreal van Vélez Sarsfield. Het lijkt erop dat hij voor de winterstop nog niet kan worden aangetrokken, maar De Telegraaf meldde zaterdag dat de club er alles aan doet om dat wel voor elkaar te krijgen, mogelijk door hem eerst te huren verhuurperiode. Als het tweetal definitief overkomt, zou daar circa twaalf miljoen euro mee zijn gemoeid; naar verluidt is Senesi dan iets duurder dan zijn landgenoot.