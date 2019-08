Heracles doorbreekt met heerlijke afstandsschoten negatieve reeks

FC Groningen heeft zaterdagavond in eigen huis verloren van Heracles Almelo. De ploeg van trainer Danny Buijs keek tijdens de rust tegen een achterstand aan, maar kwam door een korte opleving na de thee langszij. Het was Lennart Czyborra die er echter voor zorgde dat Heracles drie punten pakte in Groningen: 1-2. Heracles staat door de winst nu een punt voor op de Trots van het Noorden.

FC Groningen was voorafgaand aan de wedstrijd tien thuisduels op rij ongeslagen tegen Heracles. Slechts twee keer pakte Heracles in deze reeks een punt. De formatie van Frank Wormuth mocht na bijna een halfuur spelen echter al hopen op een overwinning, daar de bezoekers op voorsprong kwamen. Silvester van der Water mocht vanaf de rand van het strafschopgebied afdrukken en kon met een mooie pegel zijn ploeg de voorsprong bezorgen.

Buijs besloot in de rust in te grijpen. De oefenmeester liet Sam Schreck in de kleedkamer, terwijl Charlison Benschop zijn kwaliteiten mocht tonen. De inbreng van de aanvaller was meteen van cruciaal belang, aangezien FC Groningen snel na rust op 1-1 kwam. Benschop kopte een lange bal van achteruit door, waarna Tim Breukers in de fout ging. Django Warmerdam kon profiteren en wist doelman Janis Blaswich te passeren.

FC Groningen leefde op, maar het was Heracles dat weer de voorsprong pakte. Verdediger Czyborra maakte op prachtige wijze zijn eerste doelpunt in de Eredivisie door van grote afstand de bal achter Sergio Padt te plaatsen: 1-2. In de slotfase zette FC Groningen alles op alles om alsnog een resultaat te behalen, maar Blaswich wist zijn doel schoon te houden. Door de zege passeert Heracles FC Groningen op de ranglijst en staat het op vijf punten uit vijf duels.