Valverde bijt op tong na misstap Barcelona: ‘Rakitic? Wat wil je dat ik zeg?’

Barcelona moest zaterdagavond genoegen nemen met een gelijkspel bij Osasuna. Het team van trainer Ernesto Valverde kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel en zodoende staat de teller na drie speeldagen in LaLiga pas op vier punten, na de eerdere nederlaag tegen Athletic Club (1-0) en de winst op Real Betis (5-2). Valverde werd na afloop van het duel in Pamplona aan de tand gevoel over het matige spel van de Catalanen én zijn keuzes.

“De eerste helft? Bijzonder slecht. We kwamen niet in de buurt van het strafschopgebied, we zorgden niet voor gevaar. In de tweede helft hebben we het een en ander kunnen corrigeren en konden we het duel naar onze hand zetten”, vertelde Valverde in de catacomben van El Sadar. “Tot het absurde moment van de strafschop. We hadden alles onder controle en we kunnen het ons niet veroorloven om een wedstrijd uit handen te geven.”

In de rust koos Valverde ervoor om Ansu Fati in het veld te brengen en Nelson Semedo naar de kant te halen. Dat zorgde voor enkele wijzigingen op positioneel gebied. Zo ging Sergi Roberto als rechtsback spelen en nam Frenkie de Jong, die als linkshalf was gestart, de plek van de Catalaan op het middenveld in. “Het was duidelijk dat er iets veranderd moest worden, dat er iets gedaan moest worden”, stelde Valverde. “Of ik boos ben? Tegen Athletic verloren we dankzij een mooie goal en vandaag was onze eerste helft niet goed.”

“We wisten er niet goed uit te komen en wisten niet wat we wilden. Na rust waren we beter, maar helaas hebben we punten laten liggen. Voor onze tegenstanders is het vaak de wedstrijd van het jaar. Er zijn geen makkelijke wedstrijden meer. We kunnen doelpunten tegenkrijgen, maar we moeten zelf voor meer gevaar zorgen.” Valverde kreeg de vraag waarom Ivan Rakitic voor het derde competitieduel op rij niet tot de basiself behoorde. “Ik koos voor dezelfde elf omdat we goed tegen Real Betis speelden. Er is veel concurrentie.”

“Vandaag vielen Arthur en Arturo Vidal in. Het is een kwestie van geduld hebben. Als je zo veel middenvelders tot je beschikking hebt, is het moeilijk om iedereen veel minuten te geven.” De journalisten namen daar echter geen genoegen mee en vroegen verder over de keuze om Rakitic niet op te stellen. “Rakitic? Wat wil je dat ik zeg”, antwoordde Valverde zichtbaar ongemakkelijk. “Toen Rakitic afgelopen seizoen speelde, zat Semedo op de bank omdat Sergi Roberto speelde. En waarom speelt Arthur niet? Ik heb veel goede spelers, iedereen kan spelen.”

Rakitic wordt nog altijd in verband gebracht met Paris Saint-Germain, als ‘wisselgeld’ in een eventuele deal inzake Neymar. “De transfermarkt heeft totaal geen invloed op mijn beslissingen, ook niet wat betreft Rakitic”, besloot Valverde. “Als ik denk dat Rakitic goed van pas komt in een wedstrijd, stel ik hem op. Ik laat het van de wedstrijd afhangen.”