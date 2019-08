Union Berlin en Sheraldo Becker stunten tegen Borussia Dortmund

1. FC Union Berlin heeft zaterdagavond voor een stunt van jewelste in de Bundesliga gezorgd. De nieuwkomer op het allerhoogste niveau was in het eigen stijf uitverkochte Stadion An der Alten Försterei een maatje te groot voor Borussia Dortmund en dat betekende de eerste zege in de Bundesliga ooit: 3-1. Door de overwinning neemt Union Berlin voorlopig een tiende plek in, met vier punten uit drie duels. Borussia Dortmund heeft twee punten meer.

In de eerste helft maakte Union Berlin een duidelijk betere indruk dan in het eerste thuisduel met RB Leipzig (0-4) van twee weken geleden. Het team van Urs Fischer ging met veel geloof de persoonlijke duels aan en bezorgde de bezoekers in aanvallend opzicht enkele benauwde momenten. De openingstreffer van de promovendus, precies op het moment dat die Borussen wat ongeconcentreerd oogden, was dan ook loon naar werken.

Na dik twintig minuten bracht Christopher Trimmel de bal uit een corner laag voor richting het strafschopgebied, waar Marius Bülter ongehinderd meters mocht maken en de 1-0 achter Roman Bürki kon schieten. Het antwoord van Borussia Dortmund volgde echter snel, ook omdat de thuisploeg zo nu en dan te veel ruimte schonk. Jadon Sancho kreeg op rechts alle ruimte om laag voor te zetten, waarna Paco Alcácer aan de aandacht van de complete defensie ontsnapte en de 1-1 binnengleed.

Union Berlin trok het duel in de tweede helft naar zich toe. Vijf minuten na rust verscheen de 2-1 op het scorebord. Bürki kon weliswaar voorkomen dat Sebastian Andersson, die heel makkelijk door de defensie kon soleren, kon scoren, maar hij had geen antwoord op de lage rebound van Bülter. Een kwartier voor tijd viel de beslissing en dat deed Union Berlin ook nog eens op een fraaie wijze. Sheraldo Becker, die negentig minuten speelde, ging een één-twee aan, zette vanaf links voor door de benen van Julian Weigl en zag hoe Andersson diagonaal afrondde: 3-1.