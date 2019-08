Fortuna mazzelt na dubieus moment met Dimitrios Ioannidis en Jens Odgaard

De competitiewedstrijd tussen sc Heerenveen en Fortuna Sittard heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. Het werd 1-1 in Friesland, na doelpunten van Felix Passlack en Jens Odgaard. Heerenveen domineerde vrijwel de gehele wedstrijd en baalde vooral toen het in de slotfase geen strafschop kreeg, na vasthouden van Dimitrios Ioannidis bij Odgaard. Het moment werd breed uitgemeten op sociale media en leidde tot veel onbegrip.

Het leek een kwestie van tijd voordat Heerenveen op voorsprong zou komen, maar verrassend genoeg was het Fortuna dat de score opende in het Abe Lenstra Stadion. Halverwege de eerste helft verloor Odgaard de bal op de eigen helft aan Martin Angha, die Vitalie Damascan bediende aan de linkerflank. De Moldavische huurling van Fortuna gaf een prima voorzet op Passlack, wiens inzet doelman Warner Hahn te machtig was. Heerenveen was daarvoor meerdere keren dreigend geweest, maar één scherpe counter bleek desastreus voor de Friezen.

Niettemin bleef Heerenveen de diepgang zoeken en dat resulteerde na een halfuur in een strafschop. Hicham Faik stuurde Jordy Bruijn weg en hoewel de pass over de achterlijn leek te gaan, kreeg Bruijn nog een zetje van Clint Essers. De penalty werd benut door Odgaard, die zijn eerste doelpunt maakte in de Eredivisie. Hij was tot dat moment de speler met de meeste doelpogingen (zeventien) zonder treffer in dit seizoen in de Eredivisie, maar mocht nu dus eindelijk juichen. Heerenveen wist steeds meer ruimte te vinden in het restant van de eerste helft, maar scoorde niet meer.

Kort na rust voorkwam Alexei Koselev met een knappe redding dat Bruijn er 2-1 van maakte. Iets later wist Odgaard de doelman in een één-op-één-situatie evenmin te verschalken. Ruim een kwartier voor tijd draaide Odgaard zichzelf vrij en passeerde hij Koselev, maar door een acrobatische ingreep van verdediger Branislav Ninaj bleef het 1-1. Het meest besproken moment van de wedstrijd moest echter nog volgen. Ioannidis hield Odgaard vast in het strafschopgebied na fraai samenspel van Heerenveen. De Deen claimde een penalty en de situatie werd beoordeeld door de VAR, maar Fortuna kon opgelucht ademhalen. Ook in de acht minuten durende blessuretijd hielden de Limburgers stand.