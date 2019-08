Roberto Firmino maakt speciale treffer bij nieuwe masterclass Liverpool

Liverpool heeft ook de vierde wedstrijd in dit Premier League-seizoen in winst omgezet. De ploeg van Jurgen Klopp was zaterdagavond een maatje te groot voor Burnley, dat geen vuist kon maken tegen de Engelse grootmacht: 0-3. Door de vierde zege op rij gaat Liverpool aan kop in de Premier League, met drie punten meer dan nummer twee annex titelconcurrent Manchester City. Liverpool heeft nu met dertien gewonnen competitieduels op rij een nieuw clubrecord in handen.

In een levendige openingsfase leek Mohamed Salah zijn ploeg snel op voorsprong te zetten, maar de aanvaller uit Egypte kon doelman Nick Pope niet passeren. De bezoekers drongen aan en pas na ruim een halfuur spelen werd de ban gebroken. Bij een tegenaanval probeerde Trent Alexander-Arnold de bal voor te slingeren, maar de pass van de vleugelverdediger belandde via verdediger Chris Wood op miraculeuze wijze achter Pope: 0-1.

Nog voor rust wist Liverpool de voordelige marge uit te breiden via Sadio Mané. Verdediger Ben Mee leverde de bal op kinderlijke wijze in bij Roberto Firmino, die vervolgens in de counter Mané bediende: 0-2. Liverpool had weinig moeite met Burnley, dat continu achter de feiten aan leek te lopen. Ook in de tweede helft was Liverpool oppermachtig, maar the Reds konden het overwicht nauwelijks omzetten in grote kansen.

Pas in de slotfase wist Liverpool nog een keer toe te slaan. In opnieuw een tegenaanval lanceerde Firmino Salah, die de bal vervolgens weer voor de voeten van eerstgenoemde aanvaller legde. Firmino schoot vervolgens vanaf de rand van het strafschopgebied raak: 0-3. Firmino maakte zodoende zijn vijftigste treffer in de Premier League en is daarmee de eerste Braziliaan die dit op het hoogste Engelse niveau heeft bewerkstelligd.