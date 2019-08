AC Milan worstelt zich na treffer Hakan Calhanoglu naar eerste zege

AC Milan heeft de eerste drie punten van dit seizoen gepakt. De club uit Milaan was zaterdagavond in eigen huis te sterk voor Brescia, dat de thuisploeg aardig wat problemen bezorgde. Een treffer van Hakan Calhanoglu in de beginfase van de wedstrijd bleek voldoende voor Milan, dat na de pauze worstelde om de overwinning over de streep te trekken.

Milan verloor vorige week met 1-0 van Udinese, waardoor de ploeg van trainer Marco Giampaolo zaterdag op zoek moest naar de eerste punten dit Serie A-seizoen. Brescia had al drie punten in de tas door een 0-1 overwinning op Cagliari. In de eerste helft waren beide clubs enigszins aan elkaar gewaagd, maar was het Milan dat met een voorsprong mocht rusten.

Calhanoglu kon binnen de zestien meter zonder tegenstander in de buurt raak koppen, na goed voorbereidend werk van Suso: 1-0. In de tweede helft leken de krachten bij Milan weg te vloeien, maar was Brescia niet in staat te profiteren. Doelman Gianluigi Donnarumma wist zijn doel schoon te houden tegen zijn broer, Brescia-aanvaller Alfredo Donnarumma, en consorten.