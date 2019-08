Matthijs de Ligt krijgt voorkeur boven Merih Demiral in Serie A-kraker

Matthijs de Ligt gaat zijn debuut maken in de Serie A. De verdediger van Juventus heeft een basisplaats in de kraker tegen Napoli, die zaterdag om 20.45 uur begint in Turijn. De Ligt is de vervanger van Giorgio Chiellini, die vrijdag een zware kruisbandblessure opliep. Assistent-trainer Giovanni Martusciello, die de honneurs waarneemt na de longontsteking van Maurizio Sarri, kiest voor een centrum met De Ligt en Leonardo Bonucci.

De van Ajax overgekomen stopper krijgt de voorkeur boven Merih Demiral. De Ligt staat links in het centrum, een positie die hij in het verleden bekleedde bij Ajax met Davinson Sánchez naast zich. Hij stond de afgelopen jaren echter doorgaans opgesteld als rechter centrale verdediger, terwijl Demiral beter bekend is met de linkerkant. Desondanks mag De Ligt het laten zien tegen Napoli, nadat hij vorige week negentig minuten op de bank zat tegen Parma (0-1 zege).

Ten opzichte van die wedstrijd voert Martusciello verder geen wijzigingen door. Daardoor zitten spelers als Gianluigi Buffon, Paulo Dybala, Mario Mandzukic en Adrien Rabiot opnieuw op de bank. Behalve Chiellini zijn ook Mattia Perin, Marko Pjaca en Aaron Ramsey afwezig door blessureleed. Net als Juventus begon ook Napoli het seizoen vorige week met een zege: in een spektakelstuk werd Fiorentina met 3-4 geklopt. Bij Napoli zitten onder meer Hirving Lozano en Amin Younes op de bank.

Opstelling Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Pjanic, Khedira, Matuidi; Douglas Costa, Ronaldo, Higuaín

Opstelling Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens