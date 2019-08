Frenkie de Jong ‘vastgeketend’: ‘In dat geval had hij beter niet kunnen komen’

Het optreden van Frenkie de Jong tegen Osasuna wordt niet positief beoordeeld door de Spaanse pers. Voor de derde keer op rij had de middenvelder van Barcelona een basisplaats in LaLiga, maar hij speelde geen opvallende rol tijdens de 2-2 remise en werd in de slotfase naar de kant gehaald. De media zijn echter een stuk harder voor Ernesto Valverde dan voor De Jong: de trainer wordt verweten de zomeraanwinst helemaal verkeerd in te zetten. Opnieuw werd De Jong opgesteld als linkshalf.

Sport beoordeelt het optreden van de Nederlander met een vijf. ‘Gedesoriënteerd’ is het woord dat de krant kiest om zijn spel te beschrijven. “Als De Jong is gehaald voor de linkerflank, dan had hij beter niet kunnen komen. Als het systeem niet geschikt is voor Sergio Busquets én De Jong, dan moet het systeem worden gewijzigd. Het kan niet zo zijn dat een speler wordt verkwist vanwege de tactische starheid van de trainer.” Het hoogste cijfer is voor invaller Ansu Fati, sinds zaterdag de jongste doelpuntmaker ooit van Barcelona. Het zestienjarige talent krijgt een acht.

El Desmarque is wat minder genadig voor De Jong, die wordt beoordeeld met een vier. "Hij was onzorgvuldig in de eerste helft", oordeelt het sportplatform. "In de tweede helft had hij het minder zwaar, ondanks dat hij een rode kaart net ontliep na een duel met een tegenstander. Het moet beter." Arthur, een van de concurrenten van De Jong, deed het aanzienlijk beter. Hij krijgt een negen van El Desmarque en een zeven van Sport. “Arthur zorgde voor samenhang op het middenveld en bevrijdde De Jong van ongemakkelijke taken", aldus Sport over de man die de 1-2 maakte.

"Hij kan nog steeds zijn plek niet vinden op het veld", schrijft Marca. “Onder Valverde zit De Jong vastgeroest aan de zijlijn. Hij probeerde mee aan te vallen en hielp achterin, maar zolang hij niet in het centrum speelt, gaat Barça niet de speler zien die het deze zomer dacht binnen te halen." De lezers van de Madrileense krant kunnen het optreden van De Jong wel waarderen. Hij krijgt meer positieve dan negatieve beoordelingen, 345 om 211, en hoeft alleen Marc-André ter Stegen, Ansu Fati en Arthur voorrang te verlenen.

In de studio van Ziggo Sport is Danny Blind overwegend positief over het spel van De Jong. De voormalig bondscoach denkt niet dat hij baalt van de goede invalbeurt van Arthur Melo, die als een van zijn concurrenten geldt. "Dat geloof ik niet. Hij weet echt wel dat hij bij een grote club speelt en dat er meer dan elf spelers zijn. Die grote groep heb je ook nodig. De Jong kan wel terugkijken op een bevredigende tweede helft, waarin hij balvast was, na de tactische omzetting. Rafinha ging aan de linkerkant spelen en Sergi Roberto ging een linie terug. Op de rechterflank speelde hij comfortabeler."