L'Équipe: Neymar wilde twintig miljoen euro uit eigen zak betalen

Neymar was bereid om een financiële bijdrage te leveren om een terugkeer naar Barcelona te bewerkstelligen, zo verzekert onder meer L'Équipe zaterdagavond. Volgens de befaamde sportkrant uit Frankrijk was de sterspeler van Paris Saint-Germain bereid om liefst twintig miljoen euro uit eigen zak te betalen en daarmee een akkoord tussen de clubs af te dwingen. Met nog 48 uur te gaan tot het einde van de transfermarkt zitten Barcelona en PSG nog altijd niet op een lijn.

Volgens de laatste berichten uit Frankrijk was het laatste voorstel van Barcelona een bedrag van 130 miljoen euro, plus Ivan Rakitic én Jean-Clair Todibo op definitieve basis én Ousmane Dembélé op huurbasis. Vrijwel alle betrokken partijen op Barcelona na zagen echter geen heil in het idee van de Catalanen en PSG wil sowieso minimaal 150 miljoen euro toucheren. De vermeende financiële handreiking van Neymar om het verschil te overbruggen, kon PSG niet overtuigen.

PSG wees Barcelona en Neymar er naar verluidt op dat de betrokken spelers ook nog moeten instemmen over een verhuizing naar Parijs. Een gebrek aan tijd om hierover te onderhandelen lijkt de grootste complicatie. Over hun bereidwilligheid lopen de berichten immers uiteen. Alleen Rakitic, die in de eerste drie competitieduels van Barcelona geen basisplaats had, zou daar positief tegenover staan, maar alleen als hij een contract voor vier seizoenen krijgt aangeboden. PSG wil hooguit twee jaar bieden, met een eenzijdige optie voor een derde seizoen. Todibo weifelt over een terugkeer naar Frankrijk en Dembélé zou helemaal geen zin in een transfer hebben, waardoor de kansen van Barcelona bijzonder slinken.

Technisch directeur Leonardo sprak vrijdagavond met de media over de interesse van Barcelona in Neymar. “Ons standpunt was duidelijk. We hebben op 27 augustus voor het eerst een formeel bod op papier van Barcelona ontvangen. Vijf dagen voor het einde van de transfermarkt”, lichtte Leonardo na de 0-2 zege op FC Metz toe, in gesprek met Franse media. “We stonden welwillend tegenover een gesprek over andere spelers om de transfer te completeren, maar we hebben nimmer overeenstemming bereikt.”

“Of er nog meer onderhandelingen zullen plaatsvinden? De bal ligt bij Barcelona. Het is volledig van hen afhankelijk. Dan moet er een ander voorstel komen Nee, we hebben geen deadline gesteld. Maar we zijn nog drie dagen verwijderd van de sluiting van de zomerse transfermarkt”, vervolgde Leonardo. “We hebben altijd gezegd dat we positief stonden tegenover een verkoop als een voorstel aan onze wensen zou voldoen. Barcelona is de enige kandidaat voor Neymar. Of ik een andere club nog een poging zie wagen? Nee, geen enkele club heeft voldoende liquide middelen om Neymar te kopen. Nogmaals, we stonden open voor zijn vertrek, maar alleen tegen onze voorwaarden. Daar is nooit aan voldaan.”