Ligue 1-topscorer Depay stapt toch teleurgesteld van het veld in Lyon

Olympique Lyon is opnieuw tegen puntenverlies aangelopen in de Ligue 1. Vier dagen na de 1-0 nederlaag tegen Montpellier volgde een 1-1 remise tegen Girondins Bordeaux. waardoor Lyon op zeven punten staat na vier duels. Memphis Depay maakte het enige doelpunt voor les Gones. Het was alweer zijn vierde doelpunt van het seizoen, waarmee Depay samen met Victor Osimhen van Lille OSC de topscorerslijst aanvoert.

Zowel Kenny Tete als Depay stond negentig minuten op het veld in het Parc Olympique Lyonnais. De thuisploeg opende de score na ruim een halfuur, toen Depay werd gelanceerd na een strakke steekpass van Martin Terrier aan de linkerflank. De aanvaller ontsnapte aan de buitenspelval, stormde af op het doel van Benoît Costil en vond de verre hoek met zijn verkeerde linkerbeen.

In de tweede helft werd het echter een stuk moeilijker voor Lyon. Na ruim een uur kreeg middenvelder Thiago Mendes zijn tweede gele kaart van de wedstrijd. Bordeaux rook bloed en kwam halverwege het tweede bedrijf langszij. Doelman Anthony Lopes had twee prachtige reddingen in huis, maar was in derde instantie kansloos toen Jimmy Briand uithaalde: 1-1. Bij die stand bleef het in Lyon.