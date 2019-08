Zorgen voor Phillip Cocu nemen zienderogen toe na nieuwe nederlaag

Phillip Cocu kan Derby County nog steeds niet naar zijn hand zetten. The Rams verloren zaterdagmiddag met 3-0 van Brentford en zijn inmiddels naar de negentiende plaats in de Championship afgezakt. De laatste overwinning van Derby in competitieverband dateert van 5 augustus, toen Huddersfield Town (1-2) op de eerste speeldag werd verslagen.

Brentford legde voor rust al de basis voor de overwinning op het team van Cocu. In slechts 83 seconden tijd kreeg Derby County de eerste twee tegendoelpunten om de oren. Bryan Mbeumo tikte binnen nadat een inzet van Ollie Watkins werd gekeerd op de doellijn en laatstgenoemde verscheen op aangeven van Mbeumo daarna ook op het scorebord: 1-0 en 2-0.

Doelman Kelle Roos kon op slag van rust niet voorkomen dat Watkins er ook 3-0 van maakte, nadat Henrik Dalsgaard op de doellijn zijn eerste inzet had geblokt. Derby County, dat zes punten uit zes duels heeft en afgelopen week door Nottingham Forest in de League Cup werd ge√ęlimineerd, hervat de competitie over twee weken met een thuisduel met Cardiff City.