Bayern schittert na goal Boëtius; Bosz kan Schreuder geen pijn doen

Bayern München is zaterdagmiddag een snel doelpunt van Jean-Paul Boëtius te boven gekomen. FSV Mainz 05 kwam in de Allianz Arena op voorsprong dankzij de Nederlander, maar Bayern wist de wedstrijd daarna volledig te kantelen: 6-1. Tegelijkertijd leverde de confrontatie tussen Peter Bosz en Alfred Schreuder en Bayer Leverkusen en TSG Hoffenheim een puntendeling op: 0-0. Bayern heeft nu net als Leverkusen zeven punten verzameld in drie Bundesliga-wedstrijden.

Bayern München - FSV Mainz 05 6-1

Der Rekordmeister beleefde door Boëtius een slechte start. Na vijf minuten brak Mainz via de rechterkant door, waarbij Ronaël Pierre-Gabriel alle gelegenheid kreeg om een voorzet te produceren. Boëtius reageerde alerter dan de defensie van Bayern en kopte raak: 0-1. Nog in de eerste helft wist Bayern het tij echter te keren. Benjamin Pavard was verantwoordelijk voor de gelijkmaker door een moeilijke voorzet alsnog met een volley tot doelpunt te promoveren: 1-1.

Bayern wist voor de rust andermaal toe te slaan, waardoor men met een voorsprong ging rusten. David Alaba had een strakke vrije trap in huis, waarbij doelman Florian Müller kansloos was: 2-1. In de tweede helft liep Bayern uit naar een comfortabele overwinning. Ivan Perisic wist een voorzet van Pavard op waarde te schatten, terwijl even later Kingsley Coman op een zeer rustige wijze een corner van Joshua Kimmich tegen de touwen werkte. Robert Lewandowski en Alphonso Davies zorgden voor een monsterscore: 6-1.

Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim 0-0

Hoffenheim, met Jurgen Locadia en Joshua Brenet op de bank, had weinig in te brengen in het eerste bedrijf. De ploeg van Bosz had in de eerste helft een duidelijk overwicht, maar na 45 minuten spelen was de stand nog altijd 0-0. De thuisploeg wist meerdere keren gevaarlijk voor het doel van Oliver Baumann te verschijnen, maar een doelpunt leverde het niet op.

Na een uur spelen mocht Locadia zijn debuut maken voor Hoffenheim, dat ook in de tweede helft zijn meerdere moest erkennen in Leverkusen. Sporadisch kwamen de bezoekers in de buurt van het vijandelijke doel, maar Hoffenheim kon net als Leverkusen geen doel treffen. De thuisploeg had nog een slotoffensief in huis, maar Hoffenheim hield stand.

Schalke 04 - Hertha BSC 3-0

Het team van David Wagner was in de eerste 45 minuten de betere ploeg en dat leidde zeven minuten voor rust tot de 1-0, al was het wel een ongelukkig moment. Na een voorzet van Daniel Caligiuri schoot Niklas Stark de bal in zijn eigen doel, zonder in grote nood te verkeren. Hertha startte goed aan de tweede helft, maar na een scherpe counter van de thuisploeg werkte Karim Rekik een schot van Guido Burgstaller eveneens in zijn eigen doel: 2-0. Een hard gelag voor de bezoekers, waar Javairo Dilrosun na een uur spelen zijn entree maakte. Jonjoe Kenny bepaalde vijf minuten voor tijd de eindstand: 3-0. Het is voor die Königsblauen pas de eerste competitiezege van het seizoen, terwijl Hertha na drie speeldagen nog altijd op de eerste driepunter wacht.

VfL Wolfsburg - SC Paderborn 07 1-1

Wout Weghorst had een basisplaats bij Wolfsburg, terwijl Jeffrey Bruma op de bank bleef. Die Wölfe begonnen het seizoen met twee overwinningen, terwijl Paderborn geen punten pakte, maar toch was het de promovendus die de score opende. Cauly Oliveira Souza volleerde hard raak op aangeven van Streli Mamba, die zelf drie verdedigers bezighield. Die voorsprong nam Paderborn mee de rust in. Tien minuten na de onderbreking kwam Wolfsburg echter op gelijke hoogte: op de rand van het strafschopgebied legde een vallende Weghorst de bal klaar voor Josip Brekalo, die snoeihard en doeltreffend uithaalde: 1-1. Zodoende blijft Wolfsburg ongeslagen en blijft het bovenin meedoen in de Bundesliga.

SC Freiburg - 1. FC Köln 1-2

De bezoekers zochten beteuterd de kleedkamers op toen het rustsignaal klonk. Kingsley Schindler leek de Keulenaren in de 38e minuut op 0-1 te hebben gezet, maar de VAR constateerde een overtreding van Dominick Drexler. Vlak daarna viel de 1-0, toen Rafael Czichos een voorzet van de actieve Christian Günter achter zijn eigen doelman werkte. De 1-1, zeven minuten na rust, mocht er absoluut zijn: na een voorzet van Ellyes Skhiri kopte Anthony Modeste bij de tweede paal de bal via de onderkant van de lat in het doel. In de extra tijd bekroonde Skhiri zijn goede rush met de winnende treffer. Voor FC Köln zijn het de eerste punten van het seizoen.