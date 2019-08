Luuk de Jong krijgt forse concurrentie bij Sevilla na groen licht vanuit Londen

Javier Hernández, beter bekend als Chicharito, keert spoedig terug in LaLiga. Spaanse media verzekeren zaterdag dat Sevilla in de komende 24 uur de komst van de spits zal aankondigen. De verwachting is dat de nu nog aanvaller van West Ham United in de komende uren voet op Spaanse bodem zal zetten om de laatste details van de transfer af te ronden.

Sevilla en West Ham zaten de voorbije dagen aan de onderhandelingstafel en zijn naar verluidt uitgekomen op een vaste transfersom van negen miljoen euro. Dat bedrag kan nog oplopen via diverse variabele bonussen. De Mexicaans international zet, als hij zaterdag of zondag een medische keuring doorstaat, zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen. Daarna vertrekt hij weer in verband met interlandverplichtingen.

Hernández, 31 jaar, is het type aanvaller waar trainer Julen Lopetegui na de verkoop van Wissam Ben Yedder aan AS Monaco om had gevraagd. De Mexicaan zal zodoende een geduchte concurrent voor Luuk de Jong zijn. De Nederlander had in de eerste drie LaLiga-duels weliswaar een basisplaats, maar vond nog niet het net. De ploeg van Lopetegui scoorde zelf tot dusver maar vier keer, al was dat desondanks goed voor zeven van de maximaal negen punten.

Voor Hernández is LaLiga geen onbekend terrein. De aanvaller werd in 2014/15 door Manchester United uitgeleend aan Real Madrid, waar hij voornamelijk als pinchhitter fungeerde en tot 7 goals in 23 LaLiga-duels kwam. Hij kwam daarna nog voor Bayer Leverkusen uit en verbond zich medio 2017 aan West Ham United.