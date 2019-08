Verbijstering om winnaar Van Dijk: ‘Hij wilde zelf niet eens Van Dijk zijn!’

Virgil van Dijk werd donderdagavond verkozen tot de Beste Speler van het afgelopen seizoen door de UEFA. De verdediger van Liverpool wist Lionel Messi en Cristiano Ronaldo achter zich te laten, tot verbazing van Rio Ferdinand en Joe Cole. De voormalig profs vinden dat Messi of Ronaldo de UEFA Men's Speler van het Jaar had moeten worden.

"Er bestaat geen twijfel dat Virgil van Dijk momenteel de beste verdediger ter wereld is", begint Ferdinand nog lovend bij BT Sport. "Maar als iemand vijftig doelpunten maakt in een seizoen zoals Messi of drie prijzen wint zoals Ronaldo, en de invloed die hij had bij Juventus en de nationale ploeg: dat kun je niet negeren", zegt de oud-verdediger van Manchester United.

"Mensen zeggen misschien dat het een beetje saai is dat deze twee steeds de prijzen winnen, maar ze overleggen cijfers zoals nooit tevoren", vervolgt Ferdinand. "En nu ook al voor twaalf tot vijftien jaar. Daar kan je niet overheen kijken. Ik ben centrale verdediger en ben verheugd dat Van Dijk het heeft gewonnen. Hij is ook een waardige winnaar. Maar als je iemand hebt die vijftig doelpunten maakt, dan kan je de prijs niet aan Van Dijk geven."

"Het moeilijkste in een wedstrijd is een doelpunt maken. Sorry dat ik geen prijs kan geven na een goede sliding. Ik zal mijn zuurverdiende geld niet uitgeven om een verdediger te bekijken. Ik zou het uitgeven aan iemand die mij kan amuseren, iemand die mij van mijn stoel doet herrijzen", besluit Ferdinand. De Engelsman krijgt in de studio van BT Sport steun van landgenoot Cole.

"Een centrale verdediger kan de Ballon d'Or niet winnen. Mensen betalen geld om Messi en Ronaldo te zien, om goals en vaardigheden te zien. Van Dijk groeide op met het idee Ronaldinho te worden. Hij is nu Van Dijk en hij wilde zelf niet eens Van Dijk zijn! Hij is briljant, maar de Ballon d'Or moet voor spelers zijn die fans enthousiasmeren", aldus de oud-buitenspeler van onder meer Liverpool en Chelsea.