Ajax wint veelbesproken duel met Feyenoord en pakt Supercup

Ajax Onder-19 heeft zaterdagmiddag beslag gelegd op de Supercup. De landskampioen en bekerwinnaar ontdeed zich op De Toekomst van Feyenoord, de nummer twee uit de competitie van vorig seizoen. De ploeg van John Heitinga zegevierde met 4-1 over de manschappen van Dirk Kuyt. Feyenoord eindigde met tien man na een rode kaart voor Quilindschy Hartman.

Het was de afgelopen weken de vraag of de wedstrijd plaats kon vinden. Onder strikte voorwaarden kon de wedstrijd doorgang vinden, zo werd besloten. Er was geen kaartverkoop; alleen genodigden mochten aanwezig zijn. Het ging om familieleden van spelers, leden van Ajax en leden van amateurclubs waarmee de Amsterdammers een samenwerkingsverband hebben. Het duel was beladen na de gebeurtenissen in mei, toen fanatieke Ajax-supporters meegereisde supporters van Feyenoord belaagden op de tribune. Ditmaal bleef de wedstrijd gevrijwaard van incidenten.

In de negende minuut opende Devyne Rensch de score namens Ajax. De verdediger kreeg de bal plots voor zijn voeten na een corner en schoot van dcihtbij raak. De 2-0 kwam op naam van Sontje Hansen, die de bal over doelman Thijs Jansen wipte na een heerlijke pass van Naci Ünüvar. Feyenoord deed echter vrijwel meteen iets terug: via de binnenkant van de paal zorgde Abdel Belarbi voor de 2-1, nadat hij zichzelf in het strafschopgebied knap vrijspeelde. Belarbi zorgde daarmee voor de ruststand op De Toekomst.

In de tweede helft liep Ajax echter definitief weg bij Feyenoord. Na 53 minuten kreeg Kenneth Taylor de bal tussen de linies aangespeeld, dribbelde hij een paar meter en haalde hij doeltreffend uit. Damjan Dostanic had vervolgens de 4-1 op zijn voeten, toen hij vanaf elf meter mocht aanleggen na een overtreding van Ramon Hendriks op Taylor, maar de aanvaller faalde. Kort daarvoor had Feyenoorder Hartman overigens rood gekregen voor een smerige tackle, wat leidde tot korte opstootjes op het veld, en tegen tien man wist Hansen de eindstand op 4-1 te bepalen.