Frenkie de Jong verschijnt ook in El Sadar in de basis van Barcelona

Frenkie de Jong staat ook zaterdag in de competitiewedstrijd van Barcelona tegen Osasuna in de basis. De Nederlander vormt samen met Sergio Busquets en Sergi Roberto het middenveld van de Catalanen. Dat betekent dat Ivan Rakitic, die mogelijk nog in het slot van de zomerse transfermarkt vertrekt, weer op de bank moet plaatsnemen.

Rakitic behoort voor het derde opeenvolgende competitieduel niet tot de basiself van Barcelona en dat is een unicum in zijn loopbaan bij de Catalanen. Ernesto Valverde kiest voor een defensie met Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clement Lenglet en Jordi Alba, en Marc-André ter Stegen in het doel. De voorhoede van Barcelona bestaat uit Rafinha, Antoine Griezmann en jeugdspeler Carles Pérez. Het is exact dezelfde basiself als vorige week zondag tegen Real Betis.

Valverde kan wegens divers blessureleed niet beschikken over onder meer Lionel Messi, Luis Suárez, Ousmane Dembélé en Junior Firpo. Barcelona zoekt in Pamplona naar de tweede competitiezege van het seizoen. In de seizoensouverture tegen Athletic Club leed de ploeg van Valverde meteen een nederlaag: 1-0. De Catalanen herstelden zich vorige week zondag door Real Betis met 5-2 te verslaan.

Opstelling: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Sergi Roberto; Rafinha, Griezmann en Carles Pérez.