PSV verhuurt overbodige Derrick Luckassen met optie tot koop

Derrick Luckassen gaat aan de slag bij Anderlecht. De Belgische club meldt zaterdagmiddag via de officiële kanalen dat men de verdediger voor een seizoen huurt van PSV. Anderlecht heeft tevens een optie tot koop bedongen bij de huurdeal. De 24-jarige stopper werd vorig jaar al door PSV verhuurd aan Hertha BSC.

"Als een club zoals Anderlecht komt aankloppen, dan kom ik met veel plezier naar België", zo laat Luckassen weten op de site van zijn nieuwe werkgever. "Hier wil ik vooral weer speelkansen afdwingen, nadat ik bij PSV toonde dat ik opnieuw helemaal fit ben. Ik kijk er naar uit om in deze club, met spelers zoals Kompany, opnieuw naar mijn beste niveau te groeien."

Bijzonder dieptepunt in crisis Anderlecht dreigt: ‘Hij denkt dat-ie God is’

Lees artikel

Sportief directeur Michael Verschueren is blij met de komst van de Nederlander. "De komst van Luckassen geeft ons centraal achterin opnieuw een aantal sterke opties. Derrick heeft ervaring, speelde in Nederland op het hoogste niveau en past met zijn sterke lichaam en zijn gestalte perfect binnen het profiel van de verdediger die we voor ogen hadden", aldus de sportbestuuder.

Luckassen kwam bij PSV niet voor in de plannen van trainer Mark van Bommel, waardoor de afgelopen dagen door beide partijen naar een oplossing voor zijn betrekkelijk uitzichtloze situatie werd gezocht. Met Timo Baumgartl arriveerde een nieuwe centrumverdediger, terwijl ook de in eerste instantie vertrokken Daniel Schwaab werd teruggehaald. Anderlecht meldt dat de club er alles aan doet om Luckassen speelgerechtigd te krijgen voor de wedstrijd van zondag tegen Standard Luik.