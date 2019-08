Manchester United laat weer punten liggen ondanks wonderschone treffer

Manchester United heeft zaterdagmiddag opnieuw een teleurstellend resultaat in de Premier League geboekt. Het team van manager Ole Gunnar Solskjaer kwam bij Southampton niet verder dan een gelijkspel. Het duel in het St Mary’s eindigde in 1-1, door doelpunten van Daniel James en Jannik Vestergaard. Dat betekent dat Manchester United, de tegenstander van AZ in de Europa League, sinds de 4-0 zege op Chelsea in de seizoensouverture niet meer heeft gewonnen. Na de interlandonderbreking wacht een thuisduel met Leicester City.

In een onderhoudende eerste helft waren de teams van Ralph Hasenhüttl en Solskjaer aan elkaar gewaagd. De start van Manchester United mocht er zijn. James ontving op links de bal van Scott McTominay, sneed naar binnen en schoot het leer schitterend in de verste hoek achter de kansloze Angus Gunn. Het was voor de zomerse miljoenenaanwinst alweer zijn derde goal als Mancunian; alleen tegen Wolverhampton Wanderers (1-1) scoorde hij niet.

Southampton dwong Manchester United om fouten achterin te maken, maar gevaarlijk werden the Saints nimmer voor het doel van David de Gea. Vrijwel alle pogingen werden geblokt of waren ongevaarlijk. Vijf minuten na de onderbreking kreeg Marcus Rashford een dot van een kans op de 0-2, na een misstap van het centrale verdedigingsduo. Het schot van de aanvaller ging echter tegen de uitgekomen Gunn aan.

Southampton kwam na nog geen uur spelen op gelijke hoogte, in een periode waar men 55 procent balbezit had. Danny Ings dwong De Gea tot een redding na een corner, maar Manchester United kreeg de bal niet goed weg. Kevin Danso bracht de bal weer heerlijk voor, waarna Vestergaard zijn hoofd tegen de bal zette: 1-1.

Zeventien minuten voor tijd liet Danso zijn team in een ondertalsituatie achter, toen hij voor een onnodige charge op McTominay zijn tweede gele kaart van de wedstrijd kreeg. De bezoekers, met Nemanja Matic, Jesse Lingard en Mason Greenwood als invallers, konden het numerieke overtal echter niet uitbuiten. Het doel van Gunn werd omsingeld, maar verder dan een schot van Rashford kwam Manchester United niet. Southampton heeft nu vier punten verzameld; een minder dan Manchester United.