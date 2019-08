Zidane houdt Ajax in spanning: ‘Eén, of wellicht twee bombas’

Real Madrid bereidt zich voor op de competitiewedstrijd tegen Villarreal. Daags voor het bezoek aan het Estadio de la Cerámica ging het op de persconferentie vooral over de waarschijnlijke transfer van Keylor Navas naar Paris Saint-Germain én nog eventuele versterkingen in extremis voor de Koninklijke. De zomerse transfermarkt sluit immers in de nacht van maandag op dinsdag zijn deuren.

“Keylor Navas? De situatie is als volgt: morgen is hij nog bij ons, in ieder geval tot 2 september. Er kan nog van alles gebeuren”, benadrukte Zinédine Zidane in gesprek met de media in Spanje. “Hij zal bij de selectie horen, we hebben een belangrijke wedstrijd voor de boeg. Daar focus ik mij op, als altijd. Wat ik ervan vind als hij vertrekt? Dat kan gebeuren, maar het belangrijkste is dat hij morgen nog bij ons is. Dat vinden wij allemaal het allerbelangrijkste.”

Real Madrid en PSG zouden een akkoord over een transfersom van 13,5 à 15 miljoen euro hebben bereikt, terwijl Navas en de Parijzenaars een driejarige verbintenis overeengekomen zouden zijn. Alpheonse Aréola, officieel de eerste doelman van PSG, maakt het seizoen op huurbasis in het Santiago Bernabéu af, zo klinkt het. De vraag is of Real Madrid nog een veldspeler gaat aantrekken, bijvoorbeeld Donny van de Beek en/of Bruno Fernandes.

Zidane kreeg de vraag of hij tevreden is met datgene waar hij nu over beschikt. “Ik ben heel blij en trots op deze spelersgroep. Voor mij zijn het de allerbesten. Het is belangrijk dat je aan het begin van het seizoen de spelers hebt die je wilde hebben. Dat je tevreden bent. En ik ben tevreden”, benadrukte de Fransman. “Er kunnen nog dingen veranderen, tot 2 september, mar ik mag niet klagen over deze selectie. Iedereen zou deze selectie willen trainen.”

Op de vraag of hij nog een bomba (een grote transfer, red.) verwacht in de slotfase van de transfermarkt, antwoordde Zidane: “Zoals ik al zei, tot de nacht van maandag op dinsdag kan er van alles gebeuren. Eén, of wellicht twee bombas. We zullen zien. Het belangrijkste is nu de wedstrijd van morgen.” Directeur voetbalzaken Marc Overmars gaf afgelopen week dat hij niet meer verwacht dat Van de Beek deze zomer bij Ajax vertrekt.