Voormalig Ajax-talent Hossein Zamani treedt in voetsporen van Lasse Schöne

Hossein Zamani vervolgt zijn loopbaan bij Genoa, zo heeft de Serie A-club zaterdag bekendgemaakt. De zeventienjarige buitenspeler vertrok eerder deze zomer uit de jeugdopleiding van Ajax, al was toen niet duidelijk of hij zelf voor een vertrek had gekozen of dat hij door de Amsterdamse club gesommeerd was om te gaan.

Zamani, die zowel over de Nederlandse als Afghaanse nationaliteit beschikt, werd deze zomer met tal van Europese clubs in verband gebracht. Engelse media verzekerden dat the Ajax wonderkid in de jeugdopleiding van Manchester United, Manchester City, Everton of Leicester City aan de slag zou gaan. AC Milan, Atalanta en Olympique Marseille werden eveneens als mogelijke bestemmingen genoemd, maar het is Genoa dat vandaag zijn komst heeft afgerond.

Het afgelopen seizoen werkte Zamani zijn wedstrijden af bij Ajax Onder-17. Nu gaat hij mogelijk trainen en wellicht later ook spelen met Lasse Schöne, die eerder deze maand de overstap van Ajax naar Genoa maakte. Italiaanse media schrijven dat de buitenspeler voorlopig aan het hoogste jeugdelftal van trainer Cristian Stellini zal worden toegevoegd.