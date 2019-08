La Gazzetta dello Sport: AZ wil tien miljoen euro uit Turijn ontvangen

Oussama Idrissi maakt mogelijk in de slotfase van de transfermarkt nog de overstap naar de Serie A. La Gazzetta dello Sport verzekert zaterdag dat een delegatie van Torino en tussenpersoon Frank Trimboli vandaag over een eventuele transfer van de aanvaller van AZ hebben gesproken. De club uit Alkmaar zou tien miljoen euro vragen.

Bij AZ vertrekt hooguit de overbodige Marko Vejinovic nog, zo verzekerde directeur voetbalzaken Max Huiberts afgelopen week. De sleutelspelers zijn in principe niet meer te koop, zo klonk de boodschap van AZ jegens andere clubs. “Of het moet echt exceptioneel zijn wat er wordt geboden”, stelde Huiberts, die dacht aan een vergelijkbaar bedrag als wat voor Guus Til is neergeteld. Spartak Moskou maakte achttien miljoen euro over naar Alkmaar. “Ja minimaal”, werd hij door De Telegraaf geciteerd.

Idrissi, 23 jaar, is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van AZ, nadat hij halverwege 2017/18 van FC Groningen overkwam. In deze voetbaljaargang kwam de Marokkaans international, die nog een contract tot medio 2022 heeft, tot dusver tot negen officiële duels, waarin hij vier doelpunten maakte.

Volgens media in België denkt AZ nog aan de late komst van Dries Wouters. De 22-jarige centrumverdediger annex middenvelder lijkt dit seizoen niet op veel speeltijd bij KRC Genk te hoeven rekenen. De Belgisch jeugdinternational heeft nog een verbintenis tot de zomer van 2022 met de Genkies.