Besiktas verwelkomt zesde versterking door huurovereenkomst met Arsenal

Besiktas heeft Mohamed Elneny op huurbasis overgenomen van Arsenal, zo maken beide clubs via de officiële kanalen bekend. De 27-jarige middenvelder kwam bij the Gunners niet meer in de plannen voor en mag daarom tijdelijk vertrekken. In de huurovereenkomst is naar verluidt een optie tot koop ter waarde van achttien miljoen euro opgenomen.

Arsenal telde in januari 2016 12,5 miljoen euro neer om Elneny over te nemen van FC Basel. De Egyptische middenvelder slaagde er vervolgens niet in om in het Emirates Stadium uit te groeien tot onbetwiste basisspeler. Elneny kwam in tweeënhalf jaar tot 89 officiële wedstrijden voor the Gunners, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 8 assists. Dit seizoen kwam de middenvelder nog niet in actie voor Arsenal, met wie hij de FA Cup en het Community Shield wist te winnen.

Elneny speelde eerder voor Al-Ahly en Arab Contractors SC en hoopt nu bij Besiktas weer aan spelen te kunnen toekomen. De Zwarte Adelaars zijn onder de nieuwe trainer Abdullah Avci met een nederlaag en een overwinning aan het seizoen in de Turkse Süper Lig gestart. Elneny is na Adem Ljajic, Georges-Kevin N'Koudou, Víctor Ruiz, Tyler Boyd, Douglas en Pedro Rebocho de zesde zomerse aanwinst van Besiktas.