Romelu Lukaku reageert: ‘Hij wordt betaald om zulke dingen te zeggen’

Romelu Lukaku verruilde Manchester United eerder deze zomer voor een dienstverband bij Internazionale. Er was de afgelopen tijd meer dan eens kritiek op de Belgische spits, die te zwaar zou zijn geweest. In gesprek met BBC haalt Lukaku uit naar Gary Neville, die via Twitter had gesteld dat de spits ‘niet professioneel’ was en met overgewicht kampte.

“Twijfel niet aan mijn professionaliteit. Ik leef voor deze sport en ik probeer mezelf altijd te verbeteren. Neville kan over mijn fitheid praten, maar hij kan nooit iets zeggen over mijn professionaliteit of dat ik niet hard genoeg werk. Dat kan hij simpelweg niet zeggen. Alle trainers met wie ik gewerkt heb, zeggen hetzelfde over mij”, laat Lukaku weten. De Belgische spits debuteerde vorige week in de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Lecce met een doelpunt bij Internazionale.

“Wat zei Ole Gunnar Solskjaer over mij op het trainingscomplex? Nou, wat zei hij? Dat ik altijd hard genoeg werk en mijn uiterste best doe om mezelf te verbeteren. José Mourinho en Roberto Martínez deden hetzelfde, waarschijnlijk zal Antonio Conte het binnenkort ook zeggen”, vervolgt de spits. “Afgelopen seizoen was gewoon een slecht jaar. Dat kan gebeuren in het voetbal. Je moet verder gaan, ik ga hier niet zitten en op een negatieve manier daarop reageren.”

“We zijn volwassen mensen, hij is een analist. Hij wordt betaald om zulke dingen te zeggen. Ik word betaald om te voetballen. Ik wil mijn uiterste best doen bij internazionale, that’s it”, besluit Lukaku zijn verhaal. Internazionale telde 65 miljoen euro neer om de 26-jarige spits los te weken bij Manchester United, waar hij in twee jaar goed was voor 42 doelpunten in 96 officiële wedstrijden.