Hanoi FC maakt melding van akkoord met Heerenveen

SC Heerenveen staat op het punt zich te versterken met Doan Van Hau. Zijn werkgever Hanoi FC maakt via de officiële kanalen bekend dat de twintigjarige vleugelverdediger zaterdag op het vliegtuig naar Nederland stapt. Van Hau, de afgelopen tijd meer dan eens in verband gebracht met een overstap naar Europa, verkast op huurbasis naar Heerenveen, dat waarschijnlijk een optie tot koop heeft bedongen.

In het bericht schrijft Hanoi FC dat Heerenveen Van Hau al langere tijd in de gaten had. De afgelopen twee maanden is er onderhandeld over een overgang van de jonge verdediger, die tot dusver drie interlands voor Vietnam speelde. In de komende dagen wordt Van Hau medisch gekeurd in Friesland. Indien dit geen problemen oplevert, zet hij aansluitend zijn handtekening onder een contract bij Heerenveen.

‘Doan Van Bale’ maakt indruk: ‘Ik zou dan voor PSV kiezen’

De vleugelverdediger staat al jaren te boek als groot talent in Vietnam en wordt in eigen land 'Doan Van Bale' genoemd, naar Gareth Bale. In maart werd Van Hau in verband gebracht met een overstap naar Borussia Mönchengladbach. “Ik wil in Europa spelen. Of in Azië, in een ontwikkeld voetballand als Japan of Zuid-Korea. Ik wil niet naar Thailand, hun competitie is niet beter dan die van Vietnam”, zei Van Hau destijds in gesprek met FOX Sports Asia. Voetbalzone lichtte de vleugelverdediger anderhalf jaar geleden uit in de Talentscout.

“Hij is snel, sterk, betrouwbaar in het verdedigen en behoorlijk goed in het aanvallen. Ondanks dat hij een verdediger is, heeft hij al een paar keer gescoord met zijn karakteristieke afstandsschoten”, zei journalist Erick Bui, hoofdredacteur van GOAL Vietnam, in februari 2018. “Zijn toekomst ziet er rooskleurig uit, want geen enkele andere speler in Vietnam heeft zijn kwaliteiten. Hoe goed hij kan worden, dat hangt ook van zijn ambitie af. Als hij zich op een hoger niveau laat zien, dan kan hij zich daar misschien beter ontwikkelen.”