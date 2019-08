Italiaanse kranten voorspellen ‘vuurdoop’ voor Matthijs de Ligt bij Juventus

De Italiaanse kranten zijn het erover eens: Matthijs de Ligt staat zaterdagavond voor zijn officiële debuut voor Juventus. Onder meer Tuttosport, de Corriere dello Sport en La Gazzetta dello Sport voorspellen dat de twintigjarige verdediger de geblesseerde Giorgio Chiellini zal vervangen in het centrum van de defensie als Juventus het in zijn tweede competitiewedstrijd opneemt tegen Napoli.

“Het was de bedoeling dat De Ligt rustig gebracht zou worden, maar hij krijgt zijn vuurdoop in een hele belangrijke wedstrijd. Het moet geen probleem vormen voor De Ligt, die al aanvoerder van Ajax was en de jongste speler ooit met de band in een halve finale van de Champions League. Deze jongen heeft zeker geen knikkende knieën. In tegendeel, ze zeggen dat hij zich juist beter kan opmaken voor dit soort wedstrijden. Hij heeft het instinct van een groot kampioen, die er op de cruciale momenten zal staan”, schrijft Tuttosport zaterdagochtend over De Ligt.

De Italiaanse sportkrant kopt tevens op de voorpagina: ‘Nu is het jouw beurt, De Ligt’. Het ligt volgens de Italiaanse media in de lijn der verwachtingen dat de Nederlander met Leonardo Bonucci het centrum van de verdediging zal vormen. Het betekent dat De Ligt voorlopig de voorkeur krijgt boven Merih Demiral, die eerder deze zomer werd overgenomen van Sassuolo en een goede indruk maakte in de voorbereiding. Overigens verwacht men in Italië dat de van PSV overgekomen Hirving Lozano nog niet in de basiself zal beginnen bij Napoli.

Vermoedelijke opstellingen:

Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.

Napoli: Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens.