Premier League-doelman gaat internet over en zorgt voor woede bij manager

Artur Boruc heeft zich afgelopen week in de nesten gewerkt. De Poolse doelman ging het internet over doordat hij tijdens het duel tussen Rangers en Legia Warschau in de laatste voorronde van de Europa League in het uitvak werd gespot. Eddie Howe, manager van zijn werkgever Bournemouth, had hier echter geen toestemming voor gegeven en is op z'n zachtst gezegd niet te spreken over de actie van Boruc.

De 39-jarige Boruc speelde in het begin van zijn carrière voor Legia Warschau, voordat hij naar Celtic verkaste. De Poolse doelman speelde vijf jaar voor the Hoops, waar hij eveneens uitgroeide tot publiekslieveling. Geheel verrassend is het dan ook niet dat Boruc in het uitvak wilde plaatsnemen met de fans van jeugdliefde Legia Warschau, dat het opnam tegen de aartsrivaal van zijn oude club Celtic. Bournemouth-manager Howe had Boruc echter geen toestemming gegeven om naar Glasgow af te reizen.

No fucking way Artur Boruc is at Ibrox with a mega phone! ?? pic.twitter.com/akmwa8GUbl — CeltsAreHere (@HereCelts) August 29, 2019

Boruc stak het advies van zijn manager in de wind en was donderdagavond toch aanwezig op Ibrox, waar Rangers uiteindelijk met 1-0 wist te winnen en zo de groepsfase van de Europa League bereikte. Dat het bezoek van de reservedoelman van Bournemouth niet onopgemerkt bleef, is te danken aan het feit dat de foto's op social media viraal gingen. Boruc werd in het uitvak gefotografeerd met een megafoon in zijn handen.

De foto's bereikten ook Howe, die woedend reageerde. Volgens de Daily Mail is de manager van plan om Boruc voorlopig voor straf buiten zijn wedstrijdselectie te houden. “Ik kwam er donderdagavond laat achter. In mijn ogen is het niet ideaal dat ik er zo achter moet komen, daar zal iedereen zo over denken. Ik ga er met Artur over praten. Voorlopig weet ik nog niet zoveel details. Ik weet dat hij daar was en ga het met hem bespreken. Ik zal in ieder geval doen wat het beste is voor het team”, zei Howe vrijdag tijdens een persmoment. Boruc, die sinds 2015 onder contract staat bij Bournemouth, is tweede doelman bij the Cherries en speelde dit seizoen tot dusver geen enkele wedstrijd.