Monreal vertrekt na 6,5 jaar bij Arsenal en keert terug naar LaLiga

Nacho Monreal keert terug naar LaLiga. Arsenal maakt zaterdag bekend dat de linksback de overstap maakt naar Real Sociedad. De 33-jarige verdediger mag zich dit seizoen een basisspeler noemen onder manager Unai Emery, maar kiest toch voor een vertrek uit Londen. Met de eerdere komst van Kieran Tierney hebben the Gunners al ingespeeld op het vertrek van de Spanjaard.

Monreal is het met Real Sociedad eens geworden over een contract voor twee seizoenen. Aanstaande maandag wordt hij gepresenteerd bij de club uit Laliga. Zijn contract bij Arsenal liep nog door tot aan de zomer van 2021. Beide clubs doen geen mededelingen over de hoogte van de transfersom. Zijn transfer komt niet helemaal uit de lucht vallen. Vrijdag liet Emery op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur al doorschemeren dat het goed mogelijk was dat Monreal zou vertrekken.

For six-and-a-half years of service, for 250 appearances, for 10 goals, for 20 assists, for three FA Cups, for those equalisers at Old Trafford and Wembley, for your unwavering consistency, and for being our very own #LaCabra, we just want to say… THANK YOU, @_nachomonreal! ?? pic.twitter.com/QCZaMip2AZ