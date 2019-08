AC Milan laat aankoop van veertien miljoen na een seizoen alweer vertrekken

Na één jaar heeft AC Milan alweer afscheid genomen van Diego Laxalt. I Rossoneri en Torino communiceren via de officiële kanalen dat de Uruguayaanse middenvelder annex vleugelverdediger op huurbasis naar Turijn vertrekt. In de huurovereenkomst is naar verluidt een optie tot koop ter waarde van 11,5 miljoen euro opgenomen.

AC Milan telde in de zomer van 2018 veertien miljoen neer om Laxalt los te weken bij Genoa. Hij wist in Milaan echter geen definitieve basisplaats te veroveren en kwam uiteindelijk tot 29 officiële wedstrijden voor i Rossoneri. Laxalt kwam dit seizoen niet in de plannen van AC Milan voor en mocht om die reden vertrekken. Atalanta en Sassuolo waren ook geïnteresseerd in zijn diensten, maar de keuze is op Torino gevallen.

Torino betaalt in ieder geval een huursom van 500.000 euro en kan Laxalt aan het einde van dit seizoen voor 11,5 miljoen definitief overnemen. Daarnaast nemen i Granata het volledige salaris van de Uruguayaan, circa 1,7 miljoen, voor hun rekening. Met Torino is Laxalt toe aan de zevende club in zijn loopbaan, na voor achtereenvolgens Defensor Sporting Club, Internazionale, Bologna, Empoli, Genoa en AC Milan te hebben gespeeld.