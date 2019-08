Guardiola: ‘Misschien was hij bij Manchester City ook wel slecht geweest’

Alexis Sánchez maakte afgelopen week de overstap van Manchester United naar Internazionale, waarmee er voorlopig een einde kwam aan een teleurstellend dienstverband op Old Trafford. The Red Devils stelden anderhalf jaar geleden alles in het werk om stadgenoot Manchester City af te troeven in de strijd om de Chileense aanvaller. Josep Guardiola, manager van the Citizens, weet niet of Sánchez bij de regerend kampioen van Engeland wél succes had gehad.

“Nee, dat weet ik niet. Misschien was hij bij Manchester City ook wel slecht geweest. Op het moment dat hij voor Manchester United koos, was het perfect. Ik heb hem persoonlijk al het geluk gewenst en dat is alles. Hij heeft nu besloten om naar een van de grootste teams van Italië te verkassen, met een geweldige manager (Antonio Conte, red.) en ik weet zeker dat hij het weer goed gaat doen”, zo wordt Guardiola geciteerd door de Manchester Evening News. De Spanjaard verwacht dat de speelstijl van Internazionale goed bij Sánchez zal passen.

“Als hij in dat systeem dicht bij Lukaku kan spelen, denk ik dat hij in Milaan een goede periode zal hebben”, verklaart de manager van Manchester City. “In het voetbal hangt het nooit van één speler af. Jullie zeggen dat het alleen aan hem ligt, maar er zijn heel veel redenen. Ze spelen wedstrijden niet in hun eentje, het is geen tennis of golf. Ze spelen met nog tien spelers tegen tegenstanders, er zijn heel erg veel factoren van invloed op het spel van een speler binnen een elftal.”

“Als ik in de afgelopen tien jaar een speler had met wie het niet werkte, zei ik dat het niet aan hem lag. De kwaliteit is er wel op dit niveau, in de Premier League, Italië of Spanje. Het zijn allemaal ongelofelijk goede spelers”, besluit Guardiola. Sánchez kwam in het afgelopen anderhalf jaar tot 5 doelpunten en 9 assists in 45 officiële wedstrijden. Dit seizoen kwam de Chileense aanvaller, wiens lucratieve contract nog loopt tot medio 2022, niet in de plannen van manager Ole Gunnar Solskjaer voor.