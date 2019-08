‘Het is rond gekomen toen Jaap Stam met Feyenoord in Israël zat’

Bart Nieuwkoop maakte deze week de overstap van Feyenoord naar Willem II. De Tilburgers huren de rechtsback voor de rest van het seizoen. Zondag kan de aanwinst al in actie koment tegen Feyenoord. “Dat zou wel heel apart zijn”, reageert de 23-jarige verdediger in gesprek met het Brabants Dagblad. “Misschien is het beter om het even op te bouwen. Na zondag is het interlandweekeinde. Dan heb ik twee weken om naar mijn debuut toe te werken. Dat is ideaal.”

Toen Nieuwkoop op de hoogte was van de interesse vanuit Tilburg, drong hij bij de clubleiding aan op een snelle afronding. “Ik dacht: straks raakt er iemand geblesseerd en dan laten ze mij niet meer gaan”, aldus de rechtervleugelverdediger tegenover de regionale krant. Hij had na de terugkeer van Rick Karsdorp als snel door dat hij weinig aan spelen toe zou komen in De Kuip. “Stam toonde best vertrouwen in mij. Het is rond gekomen toen hij met de club in Israël zat. Daarna sprak ik niet meer met hem. Ik wilde mezelf weer onderdeel van een basiselftal voelen.”

Nieuwkoop is blij dat hij bij Willem II de kans krijgt om speelminuten te gaan maken. “Ik ga niet roepen dat ik voor Barcelona wil spelen. Als dat mijn plafond is zou het natuurlijk fantastisch zijn. Maar zo is het ook goed. Als ik mezelf later in de spiegel aankijk, moet ik kunnen zeggen: ‘Ik heb er alles uit gehaald’”, aldus Nieuwkoop, die zijn contract bij Feyenoord heeft verlengd. “Ik begon er aan mijn laatste seizoen. De gekozen constructie was een idee van Feyenoord. Ze zagen het erg zitten. Ik ben blij dat de club me niet zomaar wil laten lopen na mijn periode bij Willem II. Daar spreekt vertrouwen uit.”

Willem II is geen onbekende club voor Nieuwkoop. “Je kijkt als toeschouwer naar de samenvattingen van de Eredivisie. Dan valt Willem II op door mooi aanvalsspel. Ik had er een goed gevoel bij. De club heeft een mooi stadion en een prachtige grasmat. Dat vind ik ook belangrijk. Of ik niet naar Heracles gegaan zou zijn? Laat ik het zo zeggen: mijn voorkeur gaat uit naar natuurgras.”