‘Feyenoord hoopt op Argentijnse dubbelslag van twaalf miljoen euro’

Feyenoord hoopt vlak voor het sluiten van de transfermarkt nog op de komst van twee nieuwe spelers. Volgens De Telegraaf heeft trainer Jaap Stam zijn zinnen gezet op de komst van twee Argentijnen, al zal hij ook tevreden zijn wanneer alleen Marcos Senesi maandag op Schiphol landt, zo klinkt het. Behalve Senesi is ook Álvaro Barreal in beeld bij de Rotterdammers.

Senesi staat bovenaan het wensenlijstje van Feyenoord en zijn komst lijkt ook het meest realistisch. De verdediger van San Lorenzo geniet prioriteit doordat Sven van Beek nog altijd geblesseerd is. Jeremiah St. Juste is al vertrokken en Jan-Arie van der Heijden lijkt op weg naar de uitgang. Bij een blessure of schorsing van Eric Botteghin blijven er weinig opties over voor Stam in het centrum.

Barreal is ook in beeld bij Feyenoord en het lijkt erop dat de aanvaller van Vélez Sarsfield voor de winterstop nog niet kan worden aangetrokken. De Eredivisie-club wil er echter alles aan doen om hem nu al binnen te halen en denkt in eerste instantie aan een huurperiode. De negentienjarige aanvaller, die in de spits en op de flanken uit de voeten kan, staat tot medio 2021 onder contract bij zijn werkgever.

De komst van Senesi en Barreal gaat Feyenoord circa twaalf miljoen euro kosten, waarbij Senesi iets duurder is dan zijn aanvallende landgenoot, zo klinkt het. Volgens de krant gaan de komende 48 uur bepalend worden voor Feyenoord. Verwacht wordt dat er dit weekeinde minimaal een speler voor de Rotterdammers op het vliegtuig naar Nederland stapt.