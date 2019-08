Rekensom verraadt minimaal en maximaal bedrag dat Ajax moet afstaan

Ajax verkocht Kasper Dolberg donderdag voor 20,5 miljoen euro aan OGC Nice, maar steekt niet het volledige bedrag in eigen zak. Algemeen directeur Kent Madsen van Silkeborg IF, de oude club van Dolberg, bevestigt dat een deel van de transfersom in Denemarken belandt. Hij laat aan BT weten met Ajax te hebben afgesproken niet bekend te maken om hoeveel procent het gaat. De financiële verslaglegging van de club verraadt echter dat het gaat om maximaal 2.011.518 euro.

Na de transfer van Dolberg heeft Silkeborg de officiële winstcijfers voor 2019 bijgesteld, zo blijkt uit een officieel statement. De club maakte in de officiële documentatie aanvankelijk melding van een winst tussen de 5 en 10 miljoen Deense kronen, ofwel 670.506 euro tot 1.341.012 euro. De cijfers zijn opgevoerd naar 15 tot 20 miljoen kronen, ofwel 2.011.518 euro tot 2.682.024 euro. Het betekent dat Silkeborg minstens 670.506 euro en maximaal 2.011.518 overhield aan de verkoop van de aanvaller aan Nice.

Die marge komt overeen met eerdere berichtgeving van Midtjyllandsavis, een week geleden. Op basis van een transfersom van 20 miljoen euro, die toen nog de ronde deed, stelde de krant dat Silkeborg tussen de 1,6 en 2 miljoen euro zou incasseren. Madsen is dolblij met de inkomsten, die hij wil steken in de jeugdopleiding van de club. "Het bedrag waarvoor Dolberg is verkocht, is hoger dan we durfden te hopen. Het is best gek dat hij voor zoveel geld wordt verkocht op die leeftijd, zo kort nadat hij uit Denemarken vertrok."

Toen Dolberg in 2015 naar Ajax ging, spraken de clubs af om geen uitlatingen te doen over de contractuele voorwaarden. Daar houdt Madsen zich aan. "Ik kan niets zeggen over het precieze bedrag. We zijn met Ajax overeengekomen dat we daar geen uitspraken over doen. Maar we hebben onze winstcijfers naar boven bijgesteld, dus het is duidelijk dat het gaat om een behoorlijk bedrag voor ons", aldus de directeur.